Huawei ra mắt giải pháp logistics và kho vận thông minh

Trung QuốcGiải pháp logistics và kho vận thông minh của Huawei ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả vận hành.

Lễ ra mắt diễn ra trong khuôn khổ hội nghị Huawei Connect 2025 với chủ đề "Xây dựng nền tảng số và trí tuệ cho ngành giao thông - logistics toàn diện", tổ chức tại Thượng Hải.

Ông Qiu Shikui, Phó chủ tịch Đơn vị Kinh doanh logistics và kho vận thông minh của Huawei, cho biết giải pháp tập trung vào 5 năng lực cốt lõi gồm: dịch vụ nền tảng, quản lý vận hành số hóa, phân bổ thông minh, tự động hóa dịch chuyển và vận tải không người lái.

Giải pháp được xây dựng trên kiến trúc "1+N", kết hợp nền tảng vận hành thông minh trên đám mây với khả năng phối hợp thông minh giữa các khu logistics và bãi hàng, mang đến dịch vụ số hóa toàn diện cho nhiều nhóm khách hàng như doanh nghiệp vận tải, logistics, cũng như các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng riêng. Theo đại diện Huawei, đây là kết quả hợp tác giữa nhiều đơn vị kinh doanh của tập đoàn, đối tác và khách hàng.

Ông Ma Yue, Phó chủ tịch Huawei kiêm Tổng giám đốc Đơn vị Kinh doanh giao thông thông minh, khẳng định doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mạng truyền thông, điện toán, AI và đào tạo nhân lực để thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành giao thông.

Huawei và các đối tác ra mắt giải pháp kho vận và logistics thông minh. Ảnh: Huawei

Đại diện các đối tác quốc tế cũng chia sẻ định hướng hợp tác. Trong đó, ông Kumpol Boonchom, Phó tổng giám đốc Đường sắt Nhà nước Thái Lan, cho biết dự án đường sắt Trung Quốc - Thái Lan là cơ hội để phát triển trung tâm logistics đường sắt chiến lược, đưa Thái Lan trở thành trung tâm kết nối của Đông Nam Á.

Ông Guo Shuangqing, Trợ lý Giám đốc Marketing của SF Technology, chia sẻ SF và Huawei sẽ tận dụng thế mạnh riêng để mở rộng năng lực phối hợp giữa nhiều sân bay, qua đó nâng cao hiệu quả toàn ngành logistics hàng không. Còn ông Jiang Xingxiang, Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam (YCIH), tiết lộ YCIH sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển chuỗi cung ứng số và thông minh nhằm thúc đẩy hợp tác bền vững.

Tại Trung Quốc, Tập đoàn Công nghệ Cảng Sơn Đông cũng đã xây dựng nền tảng số với mô hình "một mạng - một đám mây - một hệ thống an ninh", cùng Huawei phát triển các giải pháp cảng thông minh tích hợp cả hạ tầng vật lý lẫn dịch vụ số.

Ông Rachad Nassar, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Đối tác chiến lược của Huawei, nhận định: "Với nền tảng ICT toàn diện và công nghệ sáng tạo, Huawei đang biến các khái niệm như Mobility as a Service và Logistics as a Service thành hiện thực, khai mở tiềm năng của trí tuệ số".

Hiện Huawei cung cấp dịch vụ cho hơn 100 cảng biển, 200 doanh nghiệp logistics và kho vận, 300 tuyến đường sắt đô thị tại hơn 70 thành phố, 180.000 km đường sắt, 200.000 km đường bộ, 300 thành phố có hệ thống giao thông đô thị, cùng hơn 210 hãng hàng không và cơ quan quản lý không lưu trên toàn cầu.

Như Ý (Theo PortCalls)