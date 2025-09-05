Huawei ra điện thoại gập ba Mate XTs

Huawei ra điện thoại gập ba thế hệ hai mang tên Mate XTs tại thị trường Trung Quốc với nâng cấp cấu hình, camera nhưng giá rẻ hơn Mate XT.

Huawei Mate XTs.

Huawei tiếp tục củng cố vị trí tiên phong về smartphone gập ba khi trình làng thế hệ thứ hai của dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, máy chủ yếu nâng cấp cấu hình, trong khi gần như không thay đổi thiết kế.

Smartphone của Huawei sử dụng hai bản lề cho phép gập ở hai điểm theo dạng chữ Z. Khi mở ra, máy biến thành một máy tính bảng. Mate XTs cho phép linh hoạt sử dụng theo nhiều kích thước và hình dạng, như 6,4 inch nếu gập lại, 7,9 inch nếu mở một bản lề và lớn nhất 10,2 inch khi mở ra hoàn toàn.

Huawei không đề cập thông tin về chip, nhưng sản phẩm được cho là sử dụng Kirin 9020 giống dòng Pura 80 với kiến trúc 1+3+4 lõi, GPU Maleoon 920, RAM 16 GB và bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB.

Màn hình 10,2 inch khi mở hoàn toàn.

Smartphone gập ba của Huawei trang bị hệ thống camera với cảm biến chính 50 megapixel, khẩu độ thay đổi f/1.4-4.0, cảm biến tiềm vọng 12 megapixel với zoom quang 5.5x. Điểm nâng cấp là ống siêu rộng có độ phân giải 40 megapixel so với mức 12 megapixel của Mate XT.

Mate XTs chạy HarmonyOS 5.1, bản mới nhất của hệ điều hành do Huawei tự phát triển. Hãng định vị smartphone mới là thiết bị dành cho công việc, với các ứng dụng tối ưu cho màn hình lớn và một số đạt chuẩn như PC. Người dùng có thể sắp xếp, thay đổi kích thước và di chuyển các cửa sổ ứng dụng tương tự trên máy tính.

Điện thoại có bốn màu đen, trắng, tím và đỏ. Pin có dung lượng 5.600 mAh, kèm sạc nhanh có dây 66 W và không dây 50 W. Huawei đưa ra các ưu đãi như giảm 50% chi phí thay màn hình và hai lần bảo dưỡng miễn phí tại nhà hoặc tại địa điểm yêu cầu.

Giá Mate XTs rẻ hơn so với thế hệ trước, khởi điểm 17.999 tệ (66,5 triệu đồng) cho bản 256 GB, trong khi Mate XT là 19.999 tệ (73,9 triệu đồng) của Mate XT. Bản cao nhất 1 TB có giá 22.499 tệ (83,2 triệu đồng).

Bốn màu sắc của Huawei Mate XTs. Ảnh: Huawei

Với việc ra mắt sản phẩm mới, Huawei hy vọng sẽ tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc kể từ cuối 2023. Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, thị phần của Huawei tại quê nhà tăng từ 15% lên 18% trong quý II/2025, giúp công ty trở thành nhà cung cấp smartphone lớn nhất tại đây.

Trong phân khúc điện thoại gập, Huawei chiếm ưu thế với 75% thị phần, theo dữ liệu từ IDC. Tính đến cuối quý II/2025, hãng bán được 470.000 chiếc Mate XT, thu về hơn 1,3 tỷ USD. Ông Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch phụ trách mảng thiết bị của IDC, nhận định: "Kết quả này rất ấn tượng, đặc biệt khi đây là một trong những smartphone đắt nhất hiện nay. Điều này cho thấy nhu cầu về những sản phẩm sáng tạo rất lớn."

Việc ra mắt Mate XTs cũng là cách Huawei chứng tỏ khả năng đổi mới, sau khi mảng kinh doanh smartphone của hãng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 2020.

Huy Đức