Huawei P40 Pro đọ camera với Galaxy S20 Ultra

Smartphone của Huawei và Samsung đều có 4 camera với khả năng siêu zoom và chụp đêm tốt.

Galaxy S20 Ultra (đen) và Huawei P40 Pro.

P40 Pro đang là smartphone đầu bảng về chụp hình do DxOmark đánh giá với 128 điểm trong khi S20 Ultra của Samsung là 122 điểm. Thông số kỹ thuật chi tiết khác nhau, nhưng cả hai máy đều có hệ thống 4 camera cụm lồi ở mặt sau với một góc tiêu chuẩn, một góc siêu rộng, một chụp tele và một là cảm biến ToF 3D.

Ở camera chính, S20 Ultra có độ phân giải cao hơn gấp đôi so với đối thủ - 108 megapixel so với 50 megapixel. Tuy nhiên, cảm biến chính của P40 Pro lại lớn hơn một chút, với 1/1,28 inch so với 1/1,33 inch, cả hai đều hỗ trợ lấy nét PDAF, chống rung quang học OIS. Về khả năng chụp xa, P40 có ống kính zoom quang 5x, tiêu cự 125 mm trong khi S20 Ultra là 103 mm, zoom hybrid 10x và zoom xa tối đa 100x kỹ thuật số. Di động của Samsung lại nhỉnh hơn với ống kính góc siêu rộng tốt hơn với 13 mm so với 18 mm trên P40 Pro.

Galax S20 Ultra đang là smartphone chụp tốt nhất của Samsung nhưng P40 Pro chỉ là model cao cấp thứ hai của Huawei, xét về thông số kỹ thuật, sau P40 Pro+. Tuy nhiên, phiên bản cao nhất chưa được bán ra thị trường và cũng chưa được đánh giá trên DxOMark.

Xem thêm ảnh chụp thử từ Galaxy S20 Ultra và P40 Pro

Cả hai đều chụp ảnh tỷ lệ 4:3 ở độ phân giải cao nhất (12 megapixel). Khi chụp thử nghiệm, tính năng HDR tự động được giữ nguyên. Ở chế độ chụp chân dung, khoảng cách chụp tới chủ thể được lấy bằng khoảng cách tối thiểu mà một trong hai máy hỗ trợ.

Trong các thử nghiệm, hai máy đều để chế độ chụp tự động, cài đặt mặc định, không bật hiệu ứng, lấy nét và đo sáng cùng vào một điểm, thời điểm và góc chụp gần tương đương. Với iPhone 11 Pro Max, chế độ chụp đêm chỉ được bật khi so sánh cùng Note10+ đã bật Night Mode.

Ảnh chụp từ hai máy được thu về cùng một kích thước (chiều ngang 1.920 pixel) nhưng giữ nguyên chất lượng ảnh cũng như ẩn thông tin Exif. Để đảm bảo tính công bằng, tên các máy được giấu kín.

Độc giả sẽ bình chọn model chụp đẹp nhất dựa trên loạt ảnh chụp thử mà không bị ảnh hưởng bởi thương hiệu sản phẩm.

Tuấn Hưng