Huawei: 'Nhiều tiến bộ công nghệ bị chính trị hóa'

Chen Lifang, Phó Chủ tịch cấp cao Huawei, cho biết có ý kiến rằng bất kỳ nền tảng số quan trọng nào do Trung Quốc thống trị sẽ rất nguy hiểm với Mỹ.

Tại Diễn đàn Kết nối vì Thịnh vượng Chung, diễn ra ngày 22/2 trước thềm sự kiện MWC Thượng Hải 2021, bà Lifang chia sẻ: "Gần đây tôi đọc một báo cáo, trong đó nói bất kỳ nền tảng kỹ thuật số quan trọng nào do Trung Quốc thống trị sẽ rất nguy hiểm đối với Mỹ nếu không được kiềm chế hiệu quả, và 5G là một trong những nền tảng như vậy".

Đáp lại quan điểm này, đại diện Huawei nhấn mạnh: "Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã thấy những thay đổi xã hội diễn ra lớn thế nào qua các bước đột phá khoa học và công nghệ. Nhưng ngày nay, tiến bộ công nghệ bị thổi phồng và chính trị hóa, đôi khi bị ma quỷ hóa. Nhiều người ngừng tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ vì sợ hãi, một số sẽ có động lực lớn để cản trở sự phát triển của công nghệ".

Chen Lifang, Phó Chủ tịch Cấp cao Huawei.

Bà Lifang khẳng định công nghệ là yếu tố quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, thử thách đầu tiên là phải đạt được đồng thuận về việc liệu công nghệ có phải động cơ tiến bộ của con người hay không.

"Nếu khẳng định công nghệ là cực kỳ quan trọng, nhưng sự phát triển của nó là sai lầm về mặt ý thức hệ, điều này sẽ chỉ dẫn đến sự chia rẽ, nhầm lẫn và thoái trào. Chúng ta phải đạt được sự đồng thuận toàn cầu về vấn đề này và tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để tận dụng nó vì lợi ích của xã hội", bà Lifang nói.

Bà cũng thừa nhận, luôn có nguy cơ ai đó lạm dụng một công nghệ mới, nhưng các quy tắc quản trị cho an ninh mạng, bảo vệ quyền riêng tư và AI đáng tin cậy sẽ giúp con người an toàn. Do đó, đã đến lúc tự tin và cởi mở với sự phát triển công nghệ.

5G mang lại giá trị mới

Theo Lifang, 5G là một công nghệ tiêu chuẩn hóa được xác định bởi băng thông cao, độ trễ thấp và kết nối rộng. Nó giúp các ngành công nghiệp truyền thống chuyển đổi và có thể mang lại lợi ích cho tất cả. Việc triển khai 5G quy mô rộng đang diễn ra trong nhiều ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Người tiêu dùng hàng ngày được hưởng lợi từ trải nghiệm 5G, trong khi việc sử dụng công nghiệp trong cảng biển, hầm mỏ và lĩnh vực giao thông vận tải đang tăng hiệu quả hoạt động.

Ryan Ding, Giám đốc điều hành và Chủ tịch bộ phận kinh doanh nhà mạng của Huawei, cho biết ngành công nghiệp 5G đang phát triển nhanh hơn dự kiến.

Người dùng 5G và số lượng thiết bị 5G thương mại đã bùng nổ kể từ năm 2019. Đến cuối 2020, 380 loại thiết bị 5G đã được tung ra thị trường, nhiều gấp tám lần so với năm trước đó. Người dùng 5G di động cũng đạt 220 triệu, tăng 17 so với năm trước và dự kiến tăng gấp ba lần trong năm 2021.

Chi phí sử dụng điện thoại 5G cũng đang giảm nhanh chóng. Hiện có nhiều sản phẩm trên thị trường có giá dưới 150 USD và khoảng 30 điện thoại tầm trung và cấp thấp có giá dưới 300 USD. Theo ông Ding, hệ sinh thái điện thoại 5G sẽ trở nên hoàn thiện như 4G trong 1 -2 năm tới khi việc triển khai mạng tiếp tục và người dùng không ngừng tăng lên. Ở những thị trường triển khai 5G đầu tiên như Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan..., các nhà khai thác cũng bắt đầu thu được lợi nhuận thương mại.

Tại MWC Shanghai 2021, Huawei cũng công bố giải pháp 5GtoB, giúp đơn giản hóa các giao dịch cho người dùng doanh nghiệp, hỗ trợ các nhà mạng kiếm tiền từ khả năng mạng của họ và cho phép các đối tác đổi mới hiệu quả hơn, tạo ra giá trị mới cho mọi người.

Châu An