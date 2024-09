Huawei Mate XT - làn gió mới cho smartphone Trung Quốc

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc hào hứng trước sự xuất hiện của điện thoại màn hình gập ba Huawei Mate XT.

Vài giờ sau khi Apple công bố iPhone 16 sáng 10/9, Huawei cũng giới thiệu Mate XT - điện thoại gập ba đầu tiên được thương mại hóa trên thế giới. Sản phẩm được đánh giá đang thổi một làn gió mới vào thị trường smartphone ít đột phá những năm qua và tạo sự phấn khích lớn đối với người dùng Trung Quốc. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các hashtag liên quan đến điện thoại này đều có mặt top thịnh hành.

Khách tham dự xem smartphone gập ba Mate XT trong lồng kính tại sự kiện ra mắt của Huawei ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Theo ghi nhận của Business Standard, smartphone gập ba của Huawei khơi dậy lòng tự hào ở Trung Quốc về khả năng "vượt khó" bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Apple chưa sụp đổ, nhưng Huawei đã thực sự trỗi dậy", một người dùng bình luận trên Weibo.

"Mate XT đã đánh bại iPhone 16 nhờ tính sáng tạo của mình", một người dùng WeChat bình luận.

"Thời thế đang thay đổi. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đang trở nên vô ích", một người khác viết.

"Kết quả của lệnh cấm từ Mỹ là Huawei đã có smartphone gập ba đầu tiên. Sự thật là Mỹ luôn dẫn đầu về điện thoại, nhưng câu chuyện của hiện tại là chúng ta đang có thành tựu tiên phong", một người nhận xét trên Weibo, đồng thời nói sẽ mua Mate XT khi bán ra.

Tuy nhiên, mức giá của Mate XT cũng khiến người dùng Trung Quốc chùn chân. Sản phẩm có giá từ 19.999 CNY (2.800 USD) cho bản bộ nhớ 256 GB và cao nhất là 3.300 USD. Một cuộc thăm dò trên Weibo cho thấy có 966 người trong số 9.200 người tham gia khảo sát nói sẽ mua máy, hơn 4.700 người cho biết bị mức giá làm nản lòng, trong khi 3.500 người khác chưa có ý định mua.

"Dù thích sản phẩm đến đâu, số tiền đó cũng thật điên rồ", một người dùng họ Xu sống ở Bắc Kinh, tự nhận là "fan trung thành" của Huawei, nói với Business Standard. "Có lẽ Huawei không thực sự nhắm đến những người như tôi".

Trên website của Huawei, Mate XT nhận được hơn bốn triệu lượt đặt trước sau vài ngày. Will Wong, nhà phân tích tại IDC, cho rằng Mate XT đang có sức hút lớn tại Trung Quốc bởi nhiều yếu tố, từ tính năng đến câu chuyện thương hiệu quốc gia.

Tuy nhiên, Wong cho rằng vẫn còn sớm để nói ai sẽ chiến thắng. "Lợi thế cạnh tranh của Apple là khả năng gắn kết khách hàng. Nhu cầu nâng cấp iPhone mới của những người đang sở hữu dòng iPhone 11, 12 hoặc 13 vẫn rất nhiều", ông nói với Reuters.

Trái ngược với sự phấn khích dành cho Mate XT, nhiều người dùng Trung Quốc tỏ ra thất vọng với iPhone 16 khi bộ tính năng Apple Intelligence phiên bản tiếng Trung sẽ chỉ có mặt vào năm sau. Hashtag với nội dung "iPhone 16 phiên bản Trung Quốc chưa hỗ trợ AI" thu hút hơn 11 triệu lượt xem và hơn 1.500 bình luận sau một ngày trên Weibo.

"Việc thiếu AI trên iPhone ở Trung Quốc giống như Apple bị cắt một trong hai cánh tay vậy", một người bình luận. "Thiếu đi yếu tố bán hàng quan trọng nhất, có chăng Apple chỉ nên bán iPhone một nửa giá?".

Một số cũng băn khoăn liệu lời hứa triển khai tính năng AI tạo sinh tại các khu vực nói tiếng Trung của Apple có khả thi vào năm sau, khi các công cụ dạng này đang được Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ. Theo công bố của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, có 188 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã được phê duyệt tại nước này, nhưng chưa có mô hình nào trong số đó do công ty nước ngoài phát hành.

"Apple Intelligence chưa cho thấy lợi thế rõ ràng so với những chức năng AI do thương hiệu Trung Quốc mang lại, do đó sẽ hạn chế sức cạnh tranh của iPhone 16", Ivan Lam, nhà phân tích của Counterpoint Research, viết trên blog. Ông dự đoán doanh số iPhone của Apple tại Trung Quốc nửa cuối năm "sẽ chậm lại đáng kể".

Arthur Guo, nhà phân tích của IDC, dự đoán doanh số iPhone tại Trung Quốc sẽ giảm 0,8% xuống còn 46,7 triệu chiếc trong năm nay, có thể tăng trở lại vào đầu năm sau nhưng "chưa chắc chắn".

Trên mạng xã hội, nhiều người ví màn ra mắt iPhone 16 của Apple với việc "tuyệt vọng bóp hết kem đánh răng cuối cùng khỏi tuýp". Phép so sánh này thậm chí trở thành thuật ngữ thịnh hành trên Weibo sáng 10/9.

Trong khi đó, Mark Ma, chuyên gia truyền thông tại Bắc Kinh, nói với SCMP: "Tôi không nghĩ iPhone 16 thiếu các tính năng mới. Nó vẫn rất đáng đồng tiền bát gạo".

Bảo Lâm