Huawei Mate 40 Pro lộ ảnh thực tế

Huawei Mate 40 Pro có thể mang màn hình "thác nước" với hai cạnh bên bo cong mạnh, camera trước hình viên thuốc.

Càng gần ngày ra mắt, tin đồn về Huawei Mate 40 Pro xuất hiện càng nhiều. Theo giới phân tích, smartphone cao cấp nhất của Huawei có thể trình làng vào tháng 10, cùng thời điểm với iPhone 12.

Mate 40 Pro là một trong những smartphone đáng chú ý nhất nửa cuối năm 2020. Các bài viết về model này thu hút hàng trăm triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Weibo với hàng nghìn bình luận.

Trong video mới nhất được quay trên tàu điệm ngầm hôm 25/9, mẫu smartphone được cho là Huawei Mate 40 Pro đã lộ hoàn toàn mặt trước với màn hình dạng "thác nước", hai cạnh bên cong mạnh. Đây cũng sẽ là smartphone đầu tiên trong dòng Mate dùng camera selfie hình "viên thuốc" được đặt gọn gàng trên góc phải. Bản tiền nhiệm - Mate 30 Pro dùng màn hình tai thỏ.

Huawei Mate 40 Pro lộ hình ảnh thực tế Video quay smartphone được cho là Huawei Mate 40 Pro lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc trong ngày 25/9. Khớp với những tin đồn trước đó, phím tăng giảm âm lượng bị lược bỏ trên Mate 30 Pro đã được Huawei đưa trở về Mate 40 Pro cùng nút nguồn màu đỏ mang tính biểu tượng. Dàn loa ngoài được thiết kế đối xứng, đặt ở cạnh trên. Máy dự kiến dùng màn hình 120 Hz như nhiều smartphone đầu bảng trên thị trường.

Mặt sau của Huawei Mate 40 Pro ít lộ diện. Tuy nhiên, nhiều tin đồn cho biết máy sẽ dùng chất liệu đặc biệt giúp hạn chế bám vân tay. Cụm camera được thiết kế dạng tròn, đặt chính giữa thân máy.

Máy ảnh luôn là niềm tự hào của Huawei. Mate 40 Pro dự kiến trang bị 5 ống kính, hợp tác cùng Leica. Ống kính nhỏ nhất nằm ở trung tâm dùng để đo độ sâu trường ảnh. Camera chính độ phân giải 50 MP, tiếp đến là máy ảnh 40 MP. Máy ảnh tele và ống kính tiềm vọng có cùng độ phân giải 8 MP.

Thuật toán mới hỗ trợ ổn định quang học bốn trục khi quay video 8K, chuyển động chậm. Công nghệ zoom quang học 10x, zoom kỹ thuật số 120x khiến Huawei Mate 40 Pro có thể trở thành smartphone có camera tốt nhất thế giới, theo kỳ vọng của người hâm mộ. Máy ảnh trước có độ phân giải 32 MP cùng camera selfie AI 12 MP.

Hình ảnh rò rỉ về mẫu Huawei Mate 40 Pro trên các phương tiện truyền thông phương Tây trùng khớp với kiểu dáng trong các video tin đồn gần đây.

Cấu hình cũng là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trên Huawei Mate 40. Theo lệnh cấm của Mỹ, các đối tác của Huawei sẽ ngừng sản xuất chip Kirin từ ngày 15/9. Nhiều người lo lắng về việc hãng có dự trữ đủ chip Kirin 900 cho smartphone đầu bảng.

Chip Kirin 900 được Huawei trang bị cho Mate 40 được sản xuất trên tiến trình 5 nm, sử dụng kiến trúc ARM Cortex-A78, hiệu năng cao gấp 50% so với thế hệ cũ. Điểm số dự đoán khoảng 650.000. Máy được dự đoán sẽ chạy EMUI 11. Dung lượng pin khoảng 4.700 mAh, không cao hơn nhiều so với bản tiền nhiệm nhưng có thể được trang bị sạc nhanh 66W và sạc không dây 40W, cho phép sạc đầy viên pin trong vòng 40 phút. Sạc nhanh 66W đã được Huawei nói đến trong buổi giới thiệu EMUI 11. Mặc dù không quá ấn tượng như sạc nhanh 120W trên Xiaomi Mi 10 Ultra hay Vivo IQOO 5 Pro, "fan" của Huawei vẫn tự tin rằng công nghệ sạc của hãng sẽ mạnh hơn nhiều so với iPhone của Apple hay Galaxy Note 20 của Samsung.

Cuối cùng là giá của sản phẩm. Huawei Mate 40 Pro sẽ đắt hơn sản phẩm tiền nhiệm do khan hiếm về chip. Bản dùng RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB sẽ có giá từ 6.499 nhân dân tệ (22 triệu đồng), bản RAM 8G, bộ nhớ trong 256 GB giá 6.999 nhân dân tệ (23,8 triệu đồng).

Khương Nha tổng hợp