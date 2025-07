Huawei giới thiệu Pura 80 Ultra với máy ảnh 'siêu tele'

Pura 80 Ultra ra mắt thị trường quốc tế với hệ thống ống kính tele kép đầu tiên có thể tự chuyển đổi tiêu cự cùng hệ điều hành EMUI 15 thay vì HarmonyOS.

Sau hơn một tháng ra mắt tại Trung Quốc, Huawei giới thiệu điện thoại cao cấp nhất của hãng là Pura 80 Ultra ra toàn cầu ngày 22/7, trong đó có các nước Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines thay vì chỉ Malaysia như năm ngoái. Theo nguồn tin của VnExpress, Huawei vẫn đang thăm dò và để ngỏ khả năng đem Pura 80 series về thị trường Việt Nam.

Pura 80 Ultra ra mắt thị trường quốc tế. Ảnh: Tuấn Anh

So với bản nội địa, Pura 80 series có nhiều đặc điểm phù hợp hơn với người dùng quốc tế về mặt phần mềm. Thay vì HarmonyOS NEXT, máy sẽ chạy EMUI 15 quen thuộc dựa trên hệ điều hành Android 12. Điều này giúp người dùng có thể tự cài dịch vụ Google, bao gồm kho ứng dụng Play Store, nhưng không có dịch vụ AI theo kèm như Gemini. Trước đó, phiên bản nội địa chạy HarmonyOS NEXT "đóng" hơn, không thể cài dịch vụ Google cũng như không có ngôn ngữ, bộ gõ tiếng Việt.

Pura 80 series có ba phiên bản Pura 80, 80 Pro và 80 Ultra. Trong đó, bản thường có thiết kế cạnh vuông vức hơn, trong khi hai bản còn lại có cạnh bo tròn và màn hình kính cong đều bốn cạnh. Pura 80 Ultra là bản cao cấp nhất với sự khác biệt chủ yếu ở hệ thống camera với thông số hàng đầu trên điện thoại di động.

Huawei Pura 80 Ultra ra mắt thị trường toàn cầu. Ảnh: Tuấn Anh

Huawei cho biết Pura 80 Ultra là smartphone đầu tiên trong ngành có hệ thống camera tele kép tự động chuyển đổi. Hệ thống chỉ sử dụng một cảm biến nhưng có hai cơ cấu thấu kính tích hợp, với một tương đương 83 mm f/2.4 (3,7x) và một ống kính 200 mm f/3.6 (tương đương 10x hoặc thông số chính thức 9,4x). Khi chuyển đổi hai tiêu cự tele, máy sử dụng cơ chế tích hợp là chặn sáng đối xứng được điều khiển bởi một động cơ siêu nhỏ cấp micron. Thử nghiệm thực tế cho thấy việc chuyển qua lại rất nhanh khi chụp ảnh, nhưng chưa có khi quay video.

Cảm biến dưới hai ống kính này có kích thước 1/1,28 inch, lớn nhất hiện nay với camera tele trên điện thoại. Hai điện thoại nổi tiếng với ống tele trước đó là Vivo X200 Ultra và Xiaomi 15 Ultra sử dụng cảm biến 1/1,4 inch, nhỏ hơn 1,23 lần so với Pura 80 Ultra. Cách thức của điện thoại Huawei là dùng bốn hệ thấu kính kết hợp, trong khi mẫu điện thoại siêu tele trước đó là Oppo X8 Ultra sử dụng hai cơ cấu ống kính tiềm vọng tách biệt hoàn toàn.

Về thông số, cảm biến chính của máy cũng cao nhất hiện nay trên smartphone với kích thước một inch, độ phân giải 50 megapixel, khẩu độ thay đổi f/1.6-4.0, tiêu cự 23 mm, chống rung quang học. Máy còn có một camera góc siêu rộng 13 mm, f/2.2, độ phân giải 40 "chấm".

Mạnh về hệ thống camera nhưng xét về cấu hình, Pura 80 Ultra kém hơn đa số đối thủ flagship do hạn chế từ các lệnh cấm của Mỹ. Máy vẫn sử dụng chip sản xuất trên tiến trình 7 nm là Kirin 9020, GPU Maleoon 920 bên cạnh RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB hoặc 1 TB. Màn hình của máy là dạng LTPO OLED cỡ 6,8 inch, 120 Hz, đỉnh sáng 3.000 nit, độ phân giải cao 1.276 x 2.848 pixel.

Tại Thái Lan, Pura 80 Ultra có giá khởi điểm 49.499 baht (40,2 triệu đồng), mức được cho là khá thách thức dù model này trang bị hệ thống camera có thông số tốt nhất hiện nay.

MatePad 11.5 PaperMatte Edition (2025) với nâng cấp màn hình như dòng cao cấp sẽ được bán tại Việt Nam cuối năm. Ảnh: Tuấn Anh

Ngoài Pura 80 series, Huawei cũng ra máy tính bảng MatePad 11.5 PaperMatte Edition (2025), phiên bản mớ của dòng MatePad 11.5 đang bán tại Việt Nam với nâng cấp lớn nhất là màn hình PaperMatter như dòng cao cấp MatePad Pro với khả năng chống lóa, trải nghiệm vuốt, chạm như với giấy thông thường. Ngoài ra, máy cũng có nhiều phần mềm được tối ưu sử dụng như khi dùng với máy tính, đặc biệt bộ ứng dụng văn phòng thừa riêng và bàn phím rời đi kèm.

MatePad 11.5 PaperMatte Edition (2025) sẽ bán ra vào quý IV/2025 ở thị trường Việt Nam nhưng chưa có thông tin về giá.

Tuấn Hưng