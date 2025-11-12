Huawei FusionSolar giới thiệu hệ sinh thái năng lượng thông minh

Huawei FusionSolar giới thiệu hệ sinh với giải pháp năng lượng mặt trời và lưu trữ điện, nền tảng quản lý tại Vietnam Energy Week 2025, ngày 5-7/11.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Huawei FusionSolar tham gia với vai trò Nhà tài trợ Bạch kim (Platinum Sponsor), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đồng hành Việt Nam chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Với gian hàng 90 m2 được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn vị giới thiệu hệ sinh thái năng lượng thông minh (Smart PV & ESS) - nơi công nghệ năng lượng mặt trời và lưu trữ điện được tích hợp trong một hệ thống kết nối liền mạch. Hệ thống phục vụ đa dạng nhu cầu từ hộ gia đình đến khu công nghiệp và tiện ích đô thị.

Doanh nghiệp giới thiệu hệ sinh thái năng lượng sạch. Ảnh: Huawei

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Wu Xianbo - Tổng giám đốc Huawei Digital Power Việt Nam, nhấn mạnh cam kết của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Ông cho biết, tương lai năng lượng là việc tạo ra điện sạch đồng thời nằm ở cách con người kết nối, quản lý và tối ưu hóa nguồn năng lượng một cách thông minh hơn.

"Với nền tảng công nghệ số và điện tử công suất, Huawei FusionSolar cam kết hợp tác cùng các đối tác Việt Nam để xây dựng hệ sinh thái năng lượng hiệu quả, an toàn và bền vững", ông nói.

Tại phiên chuyên đề "Giải pháp Huawei FusionSolar thúc đẩy phát triển năng lượng thông minh và bền vững", đơn vị tiếp tục giới thiệu hệ sinh thái Smart PV & ESS. Các giải pháp ứng dụng AI và dữ liệu thời gian thực để giám sát, tối ưu hiệu suất từng tấm pin, giúp gia tăng sản lượng điện và giảm chi phí vận hành. Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) tích hợp nền tảng quản lý thông minh, bảo đảm vận hành an toàn đa tầng, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong sử dụng điện. Ngoài ra, các giải pháp sạc xe điện (EV Charging) và quản lý năng lượng (EMS) cũng được kết nối đồng bộ, tạo nên hệ sinh thái năng lượng khép kín, thân thiện môi trường.

Khách tham quan gian hàng của doanh nghiệp.

Song song hoạt động triển lãm, doanh nghiệp tổ chức hội thảo kỹ thuật "Tiên phong chuyển đổi doanh nghiệp xanh và bền vững với giải pháp Huawei FusionSolar", thu hút đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và nhà phát triển dự án. Tại đây, các chuyên gia chia sẻ xu hướng toàn cầu về chuyển đổi số trong năng lượng, vai trò của AI trong quản lý PV và ESS cùng các trường hợp điển hình tại Việt Nam và khu vực. Thông tin giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn thực tế trong hành trình giảm phát thải và tăng năng suất vận hành.

Không gian trưng bày "Green Future Hub" tại sự kiện trở thành điểm nhấn khi khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp ứng dụng FusionSolar App - công cụ theo dõi và tối ưu năng lượng theo thời gian thực. Gian hàng cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ giữa Huawei và các đối tác, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Đại diện Huawei cho biết, thông qua việc tích hợp công nghệ số và điện tử công suất vào hệ sinh thái năng lượng, đơn vị kỳ vọng góp phần xây dựng một nền năng lượng thông minh, an toàn và bền vững hơn, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon và phát triển xanh cho các thế hệ tương lai.

Hoài Phương