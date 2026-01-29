Huawei FreeClip 2 - cải tiến thiết kế và âm thanh

Huawei FreeClip 2 được bán giá 4,5 triệu đồng, rẻ hơn thế hệ trước 500.000 đồng. Huawei là hãng tiên phong về dòng tai nghe TWS thiết kế dạng kẹp vành tai với mẫu đầu tiên ra mắt năm 2024. Hiện nhiều hãng đã ra các sản phẩm tương tự, như Sony LinkBuds Clip, JBL Soundgear Clips 4 hay Bose Ultra Open Earbuds. Sản phẩm hướng tới người dùng thích tai nghe mở, hoặc có ống tai nhỏ với thiết kế thời trang, sử dụng được hàng ngày thay vì chủ yếu dùng cho chơi thể thao.
FreeClip 2 vẫn giữ thiết kế ba phần đặc trưng giống thế hệ trước là Acoustic Ball (loa), Comfort Bean (pin, bảng mạch) và cầu nối C-bridge. Dòng FreeClip không phân biệt tai nghe trái phải giúp thuận tiện hơn cho việc sử dụng. Thế hệ hai có những nâng cấp đáng giá, chi tiết hoàn thiện tốt hơn, phối màu mới giúp sản phẩm như món trang sức khi đeo trên tai. Ngoài ra, tai nghe nhẹ hơn trước, chỉ 5,1 g mỗi bên. Phần cầu nối được làm từ hợp kim niken - titan với phần silicon bọc ngoài mềm mại hơn. Khả năng kháng nước cũng tăng nhẹ từ IP54 lên IP57.
Hộp sạc FreeClip 2 quay trở lại sử dụng thiết kế dạng hộp tương tự AirPods thay vì dạng viên sỏi. Huawei thay đổi cách bố trí tai nghe trong hộp sạc, nhờ đó kích thước của hộp hơn nhiều so với thế hệ trước. Tuy nhiên, thời lượng pin lại được tăng nhẹ với 9 tiếng cho tai nghe và 38 tiếng khi sử dụng cùng hộp. Bên cạnh sạc nhanh với 10 phút sạc cho 3 tiếng nghe nhạc, sản phẩm cũng hỗ trợ sạc không dây.
Huawei trang bị cho tai nghe driver kép mới với kích thước 10,8 mm, cùng hệ thống sóng âm thanh ngược, chống rò rỉ âm thanh. So với thế hệ trước, FreeClip 2 cải thiện chất lượng âm thanh rất nhiều khi có âm trầm tốt hơn hẳn, chắc chắn và sâu hơn có thể đạt mức 7/10 so với các mẫu tai nghe in-ear. Huawei cho biết âm bass tăng 100% so với thế hệ trước. Trong khi đó, dải mid và treble vẫn là điểm mạnh của sản phẩm với độ chi tiết tốt, âm thanh trong trẻo, tách bạch, không bị chói dù bật âm lượng cao. Một điểm cộng là dù mở âm lượng tối đa, người bên cạnh cũng không nghe được âm thanh phát ra từ FreeClip 2, trừ khi ở trong môi trường rất yên tĩnh.
FreeClip 2 trang bị chip mới với NPU có khả năng xử lý AI nhanh hơn 10 lần thế hệ trước cho phép tự động điều chỉnh âm lượng, tăng cường giọng nói và lọc tiếng ồn dựa trên môi trường xung quanh theo thời gian thực.
Đây cũng là một trong những mẫu tai nghe TWS đầu tiên trang bị Bluetooth 6.0, hỗ trợ tốt hơn cho việc tìm kiếm tai nghe và độ trễ siêu thấp. Sản phẩm tương thích nhiều hệ điều hành, kết nối liền mạch giữa hai thiết bị cùng lúc, tức người dùng có thể vừa nghe nhạc, xem phim trên laptop, tablet mà vẫn nhận cuộc gọi trên smartphone. Các tùy chỉnh tai nghe sẽ được thực hiện trên ứng dụng AI Life.
