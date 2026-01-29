Huawei FreeClip 2 - cải tiến thiết kế và âm thanh

FreeClip 2 trang bị chip mới với NPU có khả năng xử lý AI nhanh hơn 10 lần thế hệ trước cho phép tự động điều chỉnh âm lượng, tăng cường giọng nói và lọc tiếng ồn dựa trên môi trường xung quanh theo thời gian thực.

Đây cũng là một trong những mẫu tai nghe TWS đầu tiên trang bị Bluetooth 6.0, hỗ trợ tốt hơn cho việc tìm kiếm tai nghe và độ trễ siêu thấp. Sản phẩm tương thích nhiều hệ điều hành, kết nối liền mạch giữa hai thiết bị cùng lúc, tức người dùng có thể vừa nghe nhạc, xem phim trên laptop, tablet mà vẫn nhận cuộc gọi trên smartphone. Các tùy chỉnh tai nghe sẽ được thực hiện trên ứng dụng AI Life.