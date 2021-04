Huawei Band 6 ra mắt cạnh tranh Mi Smart Band 6

Huawei Band 6 có màn hình 1,47 inch, chống nước 5 ATM và thời lượng pin 2 tuần.

Huawei Band 6.

Bỏ qua con số 5, từ Band 4 ra mắt năm 2019, Huawei nâng cấp thẳng dòng sản phẩm vòng đeo tay sức khỏe của mình lên Band 6 trong năm nay. Sản phẩm dùng màn hình AMOLED độ phân giải 194 x 368 pixel. So với đối thủ bên phía Xiaomi, model của Huawei rộng ngang hơn nhưng ngắn về chiều dài nên kích thước nhỏ hơn một chút so với Mi Smart Band 6 là 1,56 inch. Tuy nhiên, đây vẫn là bước tiến lớn khi so với Huawei Band 4 với kích thước chỉ 0,96 inch.

Nhà sản xuất hứa hẹn có nhiều loại mặt đồng hồ, có sẵn để tải về thông qua ứng dụng Watch Face Store. Máy cũng dùng màn hình dáng chữ nhật truyền thống thay vì kiểu viên thuốc như Mi Smart Band.

Vòng đeo sức khỏe mới của Huawei nặng 18 gram (không tính dây đeo) và chỉ có một nút duy nhất ở cạnh bên. Máy có thể dùng liên tục trong hai tuần và 10 ngày nếu sử dụng nhiều. Đồng hồ sạc qua bộ sạc nam châm và chỉ 5 phút sạc có thể đủ cho 2 ngày sử dụng.

Các tính năng trên Huawei Band 6.

Về tính năng, Huawei Band 6 có tính năng theo dõi oxy trong máu liên tục. Ngoài ra, máy còn có tính năng theo dõi nhịp tim TruSeen 4.0, theo dõi giấc ngủ TruSleep 2.0 và theo dõi áp suất TruRelax 2.0 . Sản phẩm cũng có thể theo dõi sức khỏe của tim và sàng lọc các nguy cơ ngưng thở khi ngủ.

Huawei Band 6 hỗ trợ 96 chế độ tập thể thao khác nhau. Người dùng có thể nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn cũng như điều khiển chụp ảnh điện thoại từ xa.

Sản phẩm có 3 màu là đen, xanh, cam, tương thích với máy chạy Android 6.0 hoặc iOS 9.0 trở lên (cần Bluetooth 5.0). Giá bán là 53 USD.

Hoài Anh