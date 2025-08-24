Huấn luyện viên thể hình phát hiện ung thư sau dấu hiệu viêm răng

AnhJamie Haxton, 29 tuổi, ở Glasgow, phát hiện được chẩn đoán ung thư hạch bạch huyết hiếm gặp sau khi khối u nhỏ dưới hàm không biến mất suốt nhiều tuần.

Khối u xuất hiện sau đợt viêm răng vào tháng 10/2024, kích hoạt phản ứng bất thường ở hạch bạch huyết của Jamie. Ban đầu, cả bác sĩ nha khoa và bác sĩ đa khoa đều điều trị bằng nhiều đợt kháng sinh, kể cả sau khi tình trạng nhiễm trùng đã khỏi.

"Tôi được điều trị kháng sinh và nhiễm trùng đã khỏi, nhưng khối u nhỏ vẫn còn sót lại. Nó gần như không đáng chú ý, tôi vẫn sinh hoạt bình thường nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn", Jamie chia sẻ với tờ Record.

Khi khối u không thuyên giảm sau đợt kháng sinh thứ ba, bác sĩ đa khoa lo ngại và chuyển Jamie đến chuyên khoa Tai Mũi Họng để sinh thiết. Sau 5 tuần chờ đợi, Jamie nhận được kết quả chẩn đoán mắc ung thư hạch Hodgkin thể u hạt ưu thế tế bào lympho giai đoạn 3.

Jamie Haxton đang sống chung với một dạng ung thư hạch hiếm gặp. Ảnh: UGC

Ung thư hạch Hodgkin thể u hạt ưu thế tế bào lympho (Nodular Lymphocyte Predominant Hodgkin Lymphoma - NLPHL) là một dạng ung thư hạch hiếm gặp, phát triển từ tế bào bạch cầu lympho B. Đây là một phân loại phụ của ung thư hạch Hodgkin, nhưng có những đặc điểm riêng biệt và thường có tiên lượng tốt hơn so với dạng cổ điển.

Triệu chứng thường biểu hiện bằng một khối u không đau ở hạch bạch huyết, phổ biến nhất ở vùng cổ, nách hoặc bẹn. Các triệu chứng toàn thân như sốt, đổ mồ hôi đêm, giảm cân không rõ nguyên nhân...

Hiện Jamie có thể sống chung với căn bệnh mà không cần điều trị tích cực. Anh được theo dõi chặt chẽ thông qua xét nghiệm máu và chụp chiếu định kỳ để giám sát diễn tiến.

"Nếu không nhờ đợt viêm răng đó, tôi sẽ không bao giờ biết mình bị ung thư. May mắn là bệnh được phát hiện kịp thời. Nếu để lâu hơn, tôi có thể đã gặp rắc rối lớn", Jamie chia sẻ.

Hoàng Dung (Theo Daily Record)