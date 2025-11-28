Huấn luyện viên thể hình ngừng tim sau thử thách giảm cân

NgaDmitry Nuyanzin, 30 tuổi, qua đời vì ngừng tim sau một tháng áp dụng chế độ ăn giàu chất béo để tăng cân cấp tốc nhằm quảng bá cho khóa học giảm béo.

Theo kênh Ostorozhno Novosti, Nuyanzin tử vong trong lúc ngủ hôm 22/11. Tờ The Sun hôm 27/11 dẫn lời vợ anh, Alina, xác nhận chồng cô qua đời do tim ngừng đập và xe cấp cứu đã không đến kịp. Trước đó vài ngày, nam huấn luyện viên cảm thấy không khỏe, xuất hiện triệu chứng đau tức ngực và buộc phải hủy bỏ các buổi dạy để đi kiểm tra sức khỏe. Alina cho biết chồng cô gần đây tập luyện cường độ cao song song với việc tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ, điều mà các bác sĩ cảnh báo có thể gây nguy hiểm ngay cả với vận động viên chuyên nghiệp.

Nuyanzin ghi lại quá trình tăng cân để người theo dõi biết thực đơn hàng ngày của anh. Ảnh: East2west News

Bi kịch bắt nguồn từ chiến dịch quảng bá chương trình giảm cân mới của Nuyanzin tại thành phố Orenburg. Để chứng minh hiệu quả phương pháp và tạo động lực cho học viên, anh thực hiện quy trình ngược đời: cố tăng ít nhất 25 kg rồi ép cân siêu tốc. Nuyanzin cũng treo thưởng 10.000 rúp (khoảng 3,5 triệu đồng) cho bất kỳ ai nặng trên 100 kg giảm được 10% trọng lượng trước Tết Dương lịch.

Nam blogger ghi lại hành trình tăng cân trên mạng xã hội bằng thực đơn giàu chất béo và cholesterol, lên tới 10.000 calo mỗi ngày. Bữa sáng của anh gồm đĩa bánh ngọt lớn và nửa chiếc bánh kem; bữa trưa là 800 gram bánh bao đẫm sốt mayonnaise; bữa tối kết thúc bằng burger cùng hai chiếc pizza. Các món ăn vặt trong ngày chủ yếu là khoai tây chiên. Chỉ sau một tháng, Nuyanzin tăng 13 kg, cán mốc trọng lượng 103 kg trước khi cơ thể ngã quỵ.

Nuyanzin có nền tảng thể lực tốt, từng tốt nghiệp trường Dự bị Olympic Orenburg và Đại học Thể hình Quốc gia St Petersburg. Anh có 10 năm kinh nghiệm huấn luyện cá nhân cho các vận động viên ưu tú tại Nga. Cái chết của anh xảy ra chỉ hai tháng sau khi Ilya "Golem" Yefimchuk, một vận động viên thể hình nổi tiếng người Belarus, cũng tử vong ở tuổi 36 do ngừng tim. Yefimchuk trước đó duy trì thân hình 158 kg bằng chế độ ăn 16.500 calo mỗi ngày.

Huấn luyện viên cá nhân Dmitry Nuyanzin. Ảnh: East2west News

Các chuyên gia y tế từ Đại học Brown (Mỹ) nhận định việc thay đổi trọng lượng cơ thể đột ngột đẩy hệ tim mạch vào tình trạng nguy hiểm. Trọng lượng dư thừa tích tụ nhanh buộc tim phải hoạt động quá tải để bơm máu, gây gánh nặng cấp tính. Việc nạp calo vô độ từ thực phẩm kém lành mạnh còn gây rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp và cholesterol, những yếu tố trực tiếp dẫn đến ngừng tim. Giới y khoa khuyến cáo quá trình giảm cân cần diễn ra từ từ, khoa học với dinh dưỡng cân bằng, tuyệt đối tránh các thử thách cực đoan gây tổn thương nội tạng vĩnh viễn.

