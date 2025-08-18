Tôi dạy thể thao có tâm nhưng mất hết khách vào tay đối thủ 'sống ảo'

Tôi khó kiểm soát bản thân, một ngày của tôi bình thường thôi nhưng nếu gặp vấn đề gì là nhanh buồn và có thể im lặng cả ngày luôn.

Tôi 28 tuổi, ở tỉnh, đã có chòng và hai con, là huấn luyện viên dạy thể dục thể thao được 6-7 năm. Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích vận động thể lực, hầu như hoạt động nào của trường cũng tham gia, nhưng mẹ lại hay ngăn cấm và luôn muốn tôi chú tâm vào việc học. Không chỉ riêng vấn đề này, những vấn đề khác tôi cũng đều bị cấm cản, bị kiểm soát hoàn toàn. Tôi học không phải tệ, luôn ở mức khá và giỏi, mẹ vẫn không hài lòng vì muốn tôi phải giống người chị cả trong nhà.

Tôi lại luôn cố gắng hết mình về những năng khiếu bản thân có được, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nên hay trốn mẹ tham gia. Đến khi lãnh được giải, tôi lại do dự, vì mẹ rất kiểm soát tôi, nếu phát hiện số tiền tôi để trong cặp chắc chắn sẽ bị tra hỏi và ăn đòn. Vậy nên sau những lần tôi thi được giải, đều nói với mẹ. Tôi thật sự ngu dốt, không biết giấu như thế nào, rất sợ bị phát hiện, vì thường ngày tôi đi học không được tiền tiêu vặt nên việc có tiền là chuyện không thể. Tôi lực bất tòng tâm, phải khoe với mẹ. Những lần như vậy, mẹ đều lấy hết số tiền đó và bảo "để mẹ giữ hộ cho".

Nghề hiện tại tôi có được là do bản thân đam mê. Sau khi cưới chồng, nhà chồng hỗ trợ cho căn nhà và tiền xây là toàn bộ tiền mừng cưới, tiền để dành của hai vợ chồng. Tôi rất đam mê với thế dục thể thao nên bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Tôi đi học thêm và tập luyện ở nhà, kỹ năng cũng thuộc dạng cao, sau đó tôi mở phòng tập và ra kinh doanh. Những năm đầu khách rất đông vì khi đó bộ môn này mới và ai cũng muốn thử. Tôi dạy còn chẳng có thời gian ăn cơm, đó cũng là lúc tôi như ở trên đỉnh vinh quang, mọi thứ màu hồng dù có vẻ kỹ năng của mình lúc đó chưa phải quá giỏi như hiện tại, khách vẫn rất đông. Hai năm sau đó, lượng khách vẫn ổn định. Sau dịch Covid, việc kinh doanh của tôi bắt đầu đi xuống, thời điểm đó cũng là lúc kỹ năng tôi tốt lên do chăm tập luyện, khách lại chẳng còn mấy.

Những năm sau nữa, có thêm vài chỗ kinh doanh giống tôi, khách tôi kéo qua chỗ mới cũng nhiều, tôi như rơi vào suy sụp. Bản thân chưa bao giờ ngừng cố gắng trong mấy năm vừa rồi, ngày nào cũng cố làm tốt công việc để khách cảm nhận được và có thể bền bỉ với mình. Hy vọng rồi lại thất vọng, hết người này đến người khác bỏ tôi mà đi. Tôi đi học cũng nhiều, thầy cô đều nhận xét tốt, bản thân rất tự tin về cách dạy mình đang đi, thế nhưng có vẻ mọi người ở đây không thích như thế. Họ thích sống ảo cho những tư thế đơn, còn tôi dạy theo hướng bền sức, tốt cho sức khỏe và rất ít để cho khách hàng tập luyện theo ý thích (vì bộ môn này khó, cứ tập đại sẽ dễ chấn thương).

Cái gì càng ảo thì người ta lại càng thích, còn tôi cứ giữ nguyên lập trường, không thay đổi cách dạy, cũng có nhiều người thích tập như vậy, khách cứ đều đều, không đông như trước. Thỉnh thoảng vẫn có một vài bạn trên lớp bỏ tôi vì cảm thấy không hợp. Mỗi lần như vậy tôi thực sự rất buồn, trách nhiệm của người dạy khi đã lấy tiền khách thì phải dạy cho có tâm, tôi cố gắng hết sức nhưng có người vẫn không vừa ý.

Tôi hay nghĩ tiêu cực, rất dễ khóc, buồn khi bất lực và cũng dễ tức giận khi mọi việc không như ý. Tôi nghĩ đây là một loại bệnh, có thể do ám ảnh tâm lý từ nhỏ, tôi bị "lây" từ mẹ (mẹ tiêu cực gấp mấy lần tôi). Đôi khi tôi rất khó kiểm soát bản thân, một ngày của tôi bình thường thôi nhưng nếu gặp vấn đề gì đó là nhanh buồn và có thể im lặng cả ngày luôn. Cũng may bên cạnh tôi luôn có chồng, anh đi theo an ủi, động viên. Anh dường như bất cần cuộc đời này lắm. Anh thuộc kiểu có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nhưng tôi thì khác, luôn muốn kiếm thêm tiền, vì thế rất quan trọng nghề nghiệp của mình.

Tôi trân trọng cuộc sống, yêu thương mình, yêu thương chồng con. Hễ có chuyện dù chỉ là chuyện nhỏ, tôi cũng dễ trở nên tiêu cực, trong đầu tự dưng suy nghĩ rất nhiều, ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe. Những lúc như vậy tôi không muốn nói chuyện với ai hay lại gần ai, tôi không có cách nào ngăn chặn nó được. Tôi không muốn những công sức mình bỏ ra suốt mấy năm qua giờ lại suy tàn thế này. Do tôi không hợp kinh doanh hay cần phải chuyển hướng dạy? Có ai như tôi không Và mọi người có ai bị như tôi không, có ai biết là tôi cần phải uống thuốc gì để ngăn chặn bệnh này không? Đọc đến đây rồi, tôi rất cảm ơn mọi người, nếu độc giả thấy tôi hơi kỳ lạ, mong bạn thông cảm, vì những ai bị giống tôi mới hiểu được cảm giác. Tôi rất bất lực về việc bản thân hay tiêu cực. Nếu bạn có lời khuyên nào, xin hãy dành cho tôi. Xin cảm ơn nhiều.

Hồng Hạnh