Huấn luyện viên chiếm đoạt tiền chế độ của vận động viên

Nghệ AnTôn Quý Hòa, huấn luyện viên trưởng bộ môn đá cầu, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền chế độ của 3 vận động viên trong 4 năm.

Ngày 29/4, Hòa, 43 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hòa (góc phải) làm việc với cảnh sát. Ảnh: Hòa Vang

Hòa là huấn luyện viên trưởng bộ môn đá cầu tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An. Đây là đơn vị tuyển chọn, quản lý, sử dụng vận động viên, nhằm đào tạo, huấn luyện để giành thành tích cao, kỷ lục cho địa phương.

Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2021 đến nay, Hòa lợi dụng chức vụ huấn luyện viên trưởng, đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền chế độ các loại của 3 vận động viên tại Trung tâm.

Quá trình điều tra các nghi vấn liên quan đến vi phạm phạm pháp luật trong thể thao, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện ra hành vi của Hòa nên lập chuyên án làm rõ.

Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền mà Hòa chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng