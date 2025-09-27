Huấn luyện bơi, phòng chống đuối nước miễn phí cho người dân, du khách

Người dân, du khách tại Bà Rịa - Vũng Tàu được tham gia khóa huấn luyện bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí, tổ chức từ thứ hai đến thứ sáu.

Sáng 25/9, tại Bãi Sau (TP Vũng Tàu), Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vũng Tàu phối hợp Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên khai mạc khóa huấn luyện bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí dành cho người dân, du khách.

Đội ngũ huấn luyện viên (áo vàng) chụp ảnh cùng người dân, du khách. Ảnh: Đăng Khoa

Chương trình được đánh giá có ý nghĩa xã hội thiết thực, giúp trang bị kỹ năng sinh tồn quan trọng cho cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên tham gia tắm biển, vui chơi ven bờ.

Theo kế hoạch, khóa huấn luyện diễn ra vào hai buổi sáng, chiều, khung giờ: 7-9h và15-17h, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Học viên sẽ được đội ngũ cứu hộ phổ cập kỹ năng bơi cơ bản, nhận biết và tránh xa những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, xử trí tình huống khi gặp đuối nước. Ngoài ra còn có các bài tập thể lực, huấn luyện kỹ năng bơi thực tế.

Ban tổ chức cho biết công tác đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Các hoạt động huấn luyện đều có sự giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định an toàn. Tại khu vực tập luyện, cano, phao cứu sinh, lực lượng cứu hộ và đội ngũ y tế luôn túc trực để kịp thời hỗ trợ khi có sự cố.

Huấn luyện viên hướng dẫn người dân, du khách kỹ thuật bơi. Ảnh: Đăng Khoa

Ông Bùi Văn Hải, người dân phường Tân Hưng (TP HCM), tham gia khóa học, chia sẻ: "Chương trình mang ý nghĩa thiết thực. Tôi không chỉ rèn luyện sức khỏe, cải thiện khả năng bơi lội an toàn mà còn học được kỹ năng xử lý tình huống để giúp bản thân và hỗ trợ người khác khi gặp nguy hiểm trên biển".

Điểm đáng chú ý của chương trình là không giới hạn thời gian và số lượng học viên. Người dân, du khách có thể đăng ký tham gia bất cứ thời điểm nào trong tuần, tùy theo nhu cầu.

Theo đại diện ban tổ chức, việc phổ cập kỹ năng bơi và kiến thức an toàn dưới nước không chỉ là một khóa huấn luyện ngắn hạn, mà còn là giải pháp phòng ngừa chủ động, giúp cộng đồng nâng cao khả năng tự bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động được kỳ vọng góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước, hạn chế sự cố đáng tiếc trên địa bàn thành phố biển.

Học viên thực hành bơi trên biển. Ảnh: Đăng Khoa

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có lượng lớn du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi ven biển hàng năm. Trong bối cảnh đó, việc triển khai chương trình huấn luyện miễn phí được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn dưới nước, đồng thời lan tỏa thông điệp sống tích cực, chủ động phòng ngừa rủi ro.

Thế Đan