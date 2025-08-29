Hứa Quang Hán sắp đến Việt Nam

Diễn viên Đài Loan Hứa Quang Hán sẽ giao lưu khán giả và ra mắt phim "Năm của anh, ngày của em", tại TP HCM vào tháng 9.

Tối 29/8, nhà phát hành cho biết tài tử cùng nữ diễn viên Viên Lễ Lâm và êkíp sẽ tham dự hoạt động quảng bá cho tác phẩm Năm của anh, ngày của em (Measure in Love), dự kiến ra rạp Việt vào tháng 10.

Trailer 'Năm của anh, ngày của em' Trailer "Năm của anh, ngày của em". Video: Lotte Entertainment

Sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu, ký tặng cho khán giả. Trong tháng 9, phim sẽ ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, sau đó phát hành ở Singapore và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Ngôi sao Đài Loan hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi tháng 8. Theo Sohu, tài tử nói biết ơn sự chờ đợi của khán giả, đồng thời sẽ nhanh chóng trở lại sự nghiệp nghệ thuật.

Diễn viên Hứa Quang Hán. Ảnh: China Times

Năm của anh, ngày của em do Kung Siu Ping đạo diễn, xoay quanh mối tình giữa hai con người tưởng chừng xa lạ, bị ràng buộc bởi nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Tác phẩm khai thác yếu tố viễn tưởng, lãng mạn, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Hứa Quang Hán, 35 tuổi, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan. Anh được biết đến sau thành công của bộ phim truyền hình Muốn gặp anh (2019) và bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2022. Nghệ sĩ dần khẳng định khả năng diễn xuất qua các phim Cô giáo Khương, có từng yêu đương chưa?, Dương quang phổ chiếu, Nghỉ! Nghiêm! Anh yêu em, Hôn lễ của em.

Với gương mặt điển trai, anh được khán giả ưu ái gọi là "chồng quốc dân", "nam thần thanh xuân". Hứa Quang Hán từng đứng thứ 69 trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc do tạp chí Forbes chọn, năm 2020.

Quế Chi