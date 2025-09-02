Hứa Quang Hán run khi tái xuất

Tài tử Đài Loan Hứa Quang Hán nói căng thẳng khi trở lại công việc ở làng giải trí sau một năm nhập ngũ.

Trên Elle ấn bản Đài Loan số tháng 9, Quang Hán cho biết hiện quảng bá Năm của anh, ngày của em - phim quay trước khi anh nhập ngũ. Trở lại lịch trình dày đặc, đứng trước ống kính, Hứa Quang Hán thấy lo sợ, có lúc không biết nên nói gì khi trả lời phỏng vấn. Anh cần thời gian thích nghi lại nhịp sống trước đây.

Diễn viên Hứa Quang Hán. Ảnh: UDN

Một năm trong quân ngũ, Hứa Quang Hán ngủ sớm dậy sớm, làm việc theo đúng giờ giấc, anh hoàn thành nghĩa vụ giữa tháng 8. Cuộc sống quy củ theo nguyên tắc làm diễn viên có những suy nghĩ, bài học mới. Quang Hán cho rằng bản thân nên chậm lại, bình tĩnh hơn trước mọi vấn đề thay vì làm gì cũng vội, nhịp sống gấp gáp. Trước khi nhập ngũ, anh không có thời gian nghỉ ngơi vì guồng công việc bận rộn.

Quang Hán cho biết phim sắp ra mắt - Năm của anh, ngày của em - chủ đề sinh tồn của con người trong những hoàn cảnh khác nhau, thông điệp gần với những cảm ngộ của anh về "sống chậm". Khi đóng nhân vật Thự Tử, Hứa Quang Hán nhận ra cần trân trọng từng phút trong cuộc sống.

Trailer 'Năm của anh, ngày của em' Trailer "Năm của anh, ngày của em", Quang Hán dự kiến đến TP HCM quảng bá tác phẩm trong tháng 9. Video: Lotte Entertainment

Diễn viên nói: "Khi gặp một người bạn, tôi muốn nói với người đó hãy coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Câu nói này không hề bi thương mà mang ý nghĩa mỗi lần gặp nhau của chúng ta đều quý giá, vì thế hãy nói chuyện thật chân thành với nhau".

Hiểu bản thân hơn, mỗi khi đứng trước lựa chọn, anh tự hỏi: "Đây có phải điều thực lòng mình muốn làm không?". Tài tử cũng chủ động thể hiện sự yêu mến với người xung quanh hơn.

Hứa Quang Hán hoạt động giải trí 12 năm, nổi tiếng đình đám sau phim truyền hình Muốn gặp anh (2019) và bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2022. Anh được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực diễn xuất qua các phim Cô giáo Khương có từng yêu đương chưa?; Dương quang phổ chiếu; Nghỉ! Nghiêm! Anh yêu em; Hôn lễ của em. Tài tử xếp thứ 69 trong danh sách 100 ngôi sao nổi bật ở Trung Quốc do tạp chí Forbes thực hiện năm 2020.

Như Anh (theo Elle)