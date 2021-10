Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền hợp tác hãng xe công nghệ ra mắt nhạc phẩm "Xin chào ta mới", tri ân đội ngũ shipper thời dịch.

Xin chào ta mới do Hứa Kim Tuyền phổ nhạc và trình bày. MV tái hiện cuộc sống thường nhật trước khi Covid-19 diễn ra: người mẹ trẻ đưa con đến trường, các hoạt động shopping, check-in quán xá sôi động, người kinh doanh ẩm thực liên tục đón khách và các shipper tấp nập "chốt đơn, giao hàng"... Khi dịch phức tạp và giãn cách kéo dài, người dân buộc phải thay đổi lối sống, tìm cách duy trì sinh kế, bảo vệ sức khỏe... Điều không đổi là các shipper vẫn hoạt động trên mọi ngả đường, giao nhu yếu phẩm đến từng nhà.

Sau nửa tháng ra mắt, nhạc phẩm thu hút gần 12,2 triệu lượt xem trên Youtube. Đa số khán giả khen ca từ dễ nhớ, giai điệu tươi vui, lạc quan, mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần các nhân viên giao hàng thời dịch.

Hứa Kim Tuyền viết nhạc về shipper thời dịch "Xin chào ta mới" cổ vũ mọi người vững tin, lạc quan khi bước vào giai đoạn bình thường mới. Video: Gojek

Sáng tác, tự thu âm ca khúc tại nhà là kỷ niệm khó quên với nhạc sĩ 9x. Hứa Kim Tuyền cho hay: "Tôi chủ trương không mang việc về nhà, do đó các công đoạn sản xuất đều thực hiện bên ngoài. Nhưng bài hát cần 'xuất xưởng' giữa dịch, tôi phải tìm tòi, 'tái sử dụng' mọi thứ có sẵn có để dựng studio thu âm tại gia". Rất nhiều dụng cụ cần mua thêm, anh mong ngóng các shipper mang đồ đến từng giờ. Nhờ vậy anh có thêm trải nghiệm mới, phát hiện ra làm việc ở nhà vẫn thoải mái, chủ động và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Theo nhạc sĩ, TP HCM giãn cách hơn 100 ngày nên mọi người dễ xuống tinh thần. Lời mời hợp tác của Gojek với anh khá thú vị bởi chủ đề gần gũi, dễ chạm cảm xúc người nghe. Là khách quen của hãng xe công nghệ này, anh hiểu vai trò của các tài xế công nghệ - không chỉ giao nhu yếu phẩm giúp người dân yên tâm ở nhà, còn là mắt xích quan trọng duy trì sự liền mạch chuỗi cung ứng hàng hóa của thành phố.

Hứa Kim tuyền nói thay đổi nhân sinh quan sau dịch. Anh chú trọng chăm sóc sức khỏe, "sạc" năng lượng bằng cách tăng cường nghe nhạc, xem phim, tập yoga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh cho hay: "Nghệ sĩ đều thấy bí bách khi không thể gặp khán giả, lên sân khấu hay giao tiếp với đồng nghiệp. Ở nhà quá lâu khó tránh cảm giác tù túng. Dù vậy, tôi vẫn biết ơn vì mình còn may mắn hơn nhiều người, an toàn ở nhà, đủ no và khỏe mạnh. Một phần cũng nhờ đội ngũ shipper hỗ trợ, họ là những người thay ta xông pha giao nhận hàng. Tôi luôn nhắc nhở bản thân điều đó".

Nhạc sĩ 9x cũng xốc dậy tinh thần thời dịch bằng cách xem phim, đọc sách, học thêm đàn guitar, nấu nướng... Anh nói nhận ra bản thân "mới hơn" theo hướng tích cực, trưởng thành, học được cách yêu người xung quanh, biết chia sẻ và quan tâm người khó khăn.

"Xin chào ta mới" là lời động viên nhỏ tôi muốn gửi đến mọi người thời dịch. Cùng nhau làm mới bản thân để thích nghi là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đó cũng là tinh thần của nhạc phẩm. Đã đến lúc chúng ta trở lại nhịp vận hành cũ, nhưng vẫn phải chú trọng bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Tuy có chút lạ lẫm, chưa quen nhưng mỗi người đã và đang cố gắng thích nghi hoàn cảnh, sẵn sàng cho hành trình mới", Hứa Kim Tuyền nói thêm.

Đội ngũ Gojek vẫn hoạt động trong mấy tháng dịch, đảm bảo duy trì hoạt động giao nhận hàng. Ảnh: Gojek

Nhạc sĩ sinh năm 1995, được biết đến qua cuộc thi Sing My Song - Bài hát hay nhất (mùa 1). Anh có nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Tình bạn diệu kỳ, Yêu thì yêu không yêu thì yêu, Ai cần ai, Đốt, Hôm nay tôi cô đơn quá, Cầu hôn, Đi về nhà, Ước mơ của mẹ... Năm nay, ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh thể hiện) và Sài Gòn đau lòng quá (Hứa Kim Tuyền và Hoàng Duyên) thể hiện" gây "sốt" khi được giới thiệu lần đầu trong show Xuân Hạ Thu Đông Rồi lại Xuân.

Hiếu Châu