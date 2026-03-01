Hứa Kim Tuyền cùng dàn khách mời phát động giải chạy 'Run For Rare Kids'

Sáng 1/3, Hứa Kim Tuyền tham gia lễ phát động giải chạy tại công viên Thống Nhất. Anh cho biết vinh dự khi đồng hành ban tổ chức lan tỏa ý nghĩa của chương trình để cộng đồng cùng hưởng ứng.

Nhạc sĩ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho sự kiện thông qua ca khúc Hai mươi hai. Anh cho biết sáng tác nhạc phẩm này khi Covid-19 xảy ra với thông điệp: Mỗi người là một phiên bản đặc biệt, phải biết yêu bản thân, luôn lạc quan, giữ sự hồn nhiên để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.