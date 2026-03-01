Hứa Kim Tuyền cùng dàn khách mời phát động giải chạy 'Run For Rare Kids'

Sáng 1/3, Hứa Kim Tuyền tham gia lễ phát động giải chạy tại công viên Thống Nhất. Anh cho biết vinh dự khi đồng hành ban tổ chức lan tỏa ý nghĩa của chương trình để cộng đồng cùng hưởng ứng.
Nhạc sĩ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho sự kiện thông qua ca khúc Hai mươi hai. Anh cho biết sáng tác nhạc phẩm này khi Covid-19 xảy ra với thông điệp: Mỗi người là một phiên bản đặc biệt, phải biết yêu bản thân, luôn lạc quan, giữ sự hồn nhiên để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Hứa Kim Tuyền hát Hai mươi hai.
Hoa hậu H'Hen Niê (phải) cho biết nhận lời đồng hành giải chạy vì muốn lan tỏa dự án này một cách mạnh mẽ để các gia đình bệnh nhi thấy được sự quan tâm, chia sẻ của xã hội.
Run for Rare Kids do Quỹ Hy Vọng - Báo VnExpress phối hợp nền tảng vRace thực hiện. Bà Nguyễn Xuân Tú - Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng - nói: "Nỗi đau của các em đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng tôi tin, sức mạnh của sự thấu cảm và sẻ chia hội tụ tại đây hôm nay cũng sẽ tạo ra một chiếc phao cứu sinh lớn lao ngoài sức tưởng tượng".
Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội do Bộ Nội vụ cấp phép, hoạt động phi lợi nhuận, được vận hành bởi báo VnExpress và Tập đoàn FPT. Thời gian qua, Quỹ đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Trong đó, chương trình Mặt trời Hy vọng thực hiện từ năm 2021, tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.
Lễ phát động giải Run For Rare Kids, sáng 1/3.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y Tế cho biết làm trong ngành y nên hiểu rất rõ cảm giác bất lực khi nhìn một em bé cần thuốc mà chưa có thuốc để điều trị, chưa được bảo hiểm chi trả và vượt ngoài khả năng của gia đình. "Tôi tin rằng những hoạt động như Run for Rare Kids mang ý nghĩa vượt xa một sự kiện thể thao", ông nói.
Ngay sau lễ phát động, các đại sứ, đại biểu, khách mời và runner cùng thực hiện hoạt động chạy hưởng ứng.
Một phụ huynh của bệnh nhi (trái) và Hoa hậu H'Hen Niê hào hứng với những động tác khởi động trước khi chạy.
Hứa Kim Tuyền cho biết anh cũng là một runner, thường xuyên chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Mỗi tháng anh duy trì thành tích cá nhân là 100 km.
H'Hen Niê cùng mọi người chạy trong khuôn viên công viên Thống Nhất.
Run for Rare Kids diễn ra từ ngày 28/2 đến 31/3, dự kiến thu hút khoảng 5.000 người trên toàn quốc. Người tham gia có thể chạy hoặc đi bộ ở bất kỳ địa điểm nào, mỗi km hoàn thành đều góp phần lan tỏa chiến dịch.
Phí đăng ký tham gia giải 100.000 đồng/người. Toàn bộ phí này được dùng để hỗ trợ trực tiếp cho các em nhỏ sống chung với bệnh hiếm, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp