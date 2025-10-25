Hủ Tiếu mực Ông già Cali ghi điểm từ sự phục vụ

Người sáng lập chuỗi cửa hàng Hủ tiếu mực Ông già Cali Nguyễn Văn Minh cho rằng luôn coi mình "là người phục vụ khách hàng" đã giúp anh có được thành quả ngày hôm nay.

Hủ tiếu mực Ông già Cali hiện là một thương hiệu quen thuộc với nhiều thực khách khi hàng loạt cửa hàng đã phủ kín khắp các phường nội thành TP HCM và cả phố biển du lịch ở Vũng Tàu. Nhìn lại hành trình đã qua, Nguyễn Văn Minh vẫn nhớ những ngày khởi nghiệp đầy khó khăn và thử thách, dậy sớm từ 3h sáng, chăm chút từng nồi nước lèo trong căn phòng trọ nhỏ.

Để có được thành công ngày hôm nay, anh cho rằng không có bí quyết gì ngoài tâm thế sẵn sàng phục vụ. "Tôi không có bí quyết gì cả, tôi chỉ là người phục vụ khách hàng", anh Minh trả lời trước những tò mò về bí quyết làm nên thành công của Hủ tiếu mực Ông già Cali.

Anh Nguyễn Văn Minh - người sáng lập thương hiệu Hủ tiếu mực Ông già Cali. Ảnh: Ông già Cali

Coi mình là người phục vụ đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của anh Minh cũng như Ông già Cali. Từ những ngày đầu mở quán đến khi phát triển thành chuỗi cửa hàng, anh luôn thể hiện sự tận tâm và sự chỉn chu trong từng tô hủ tiếu, từ việc chọn nguyên liệu, quá trình chế biến đến cách phục vụ khách hàng.

Anh Minh cho biết bản thân luôn theo đuổi triết lý kinh doanh "đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu". "Sự hài lòng của khách hàng là nền tảng của sự phát triển. Sự hài lòng của khách hàng là căn bản của sự thành công", anh Minh đúc kết. Hơn một thập kỷ qua, niềm tin này đã gắn kết Ông già Cali và thực khách.

Anh Nguyễn Văn Minh trong một lần phục vụ khách hàng. Ảnh: Ông già Cali

Trên hành trình phát triển thương hiệu Hủ tiếu mực Ông Già Cali, anh luôn đặt lòng biết ơn ở vị trí cao nhất, xem đó là nền tảng cho sự phát triển. Hình ảnh "Ông già Cali" trên logo vừa là biểu tượng của thương hiệu, vừa lời cảm ơn anh gửi tới người thầy đã truyền cảm hứng cho mình - ông Nguyễn Trung Kỳ (Kelvin Nguyễn). Bên cạnh đó, anh trân trọng sự đồng hành của hơn 400 thành viên trong đại gia đình Hủ tiếu mực Ông Già Cali, những người đã cùng anh chèo lái con thuyền ước mơ vượt qua sóng gió. "Nhưng trên tất cả, lời tri ân sâu sắc nhất mà tôi muốn gửi gắm chính là đến khách hàng - những người đã đặt niềm tin, dành trọn tình yêu mến để Hủ tiếu mực Ông Già Cali trở thành một thương hiệu ẩm thực nổi tiếng", anh Minh khẳng định.

Tô hủ tiếu nóng hổi với hải sản tươi, sợi hủ tiếu mềm dai và hương vị đậm đà là đặc trưng của Hủ tiếu mực Ông già Cali. Ảnh: Ông già Cali

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng có sẵn con đường. Đôi khi chính chúng ta phải tự tạo ra lối đi cho mình", anh Nguyễn Văn Minh tâm niệm. Từ một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và ước mơ, trải qua bao thử thách của khởi nghiệp, anh đã trưởng thành nhờ sự kiên định và lòng bền bỉ. Với anh, thành công không chỉ đo bằng số lượng cửa hàng hay doanh thu, mà còn là sự hoàn thiện bản thân và niềm tin vào con đường đã chọn.

"Hủ tiếu mực Ông Già Cali" là "đứa con tinh thần" mà Nguyễn Văn Minh ấp ủ và nuôi dưỡng bằng tất cả tâm huyết và đam mê, để từ một góc quán nhỏ, trở thành một chuỗi cửa hàng thu hút thực khách. Bên cạnh chất lượng món ăn, nhiều khách hàng đánh giá cao sự chỉn chu trong phục vụ. Họ cho biết cảm nhận được cảm xúc chân thành và sự tận tâm từ đội ngũ của thương hiệu dành cho khách hàng.

Diệp Chi