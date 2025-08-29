HTM Homes và Franke đưa thông điệp bếp xanh tới triển lãm quốc tế

Nhà phân phối HTM Homes cùng thương hiệu bếp Franke mang tới triển lãm Archify Live HCMC không gian trải nghiệm phong cách Thụy Sĩ cùng thông điệp "Gian bếp xanh cho không gian bền vững".

Triển lãm quốc tế Archify Live HCMC 2025 diễn ra ngày 22/8, tại khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera (TP HCM), quy tụ hơn 400 khách mời trong ngành kiến trúc - xây dựng.

Trong khuôn khổ phiên thảo luận "Kiến trúc thân thiện với môi trường: Xây dựng tương lai bền vững" tại sự kiện, HTM Homes nhấn mạnh vai trò của việc ứng dụng giải pháp xanh vào thiết kế không gian sống. Đơn vị lựa chọn Franke làm đối tác chiến lược nhằm giới thiệu các sản phẩm vừa đáp ứng công năng, thẩm mỹ, vừa theo đuổi triết lý phát triển bền vững.

Triết lý đồng bộ All-in trong một gian bếp của Franke. Ảnh: HTM Homes

Franke là thương hiệu Thụy Sĩ hơn 110 năm tuổi, phát triển từ sản phẩm chậu rửa đến các hệ thống bếp tích hợp. Theo đơn vị giới thiệu, Franke duy trì định hướng ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, chú trọng vòng đời sản phẩm và khả năng tái chế, hướng đến giảm tác động môi trường.

Tại khu trải nghiệm, Franke trưng bày bộ sưu tập Mythos, đại diện cho triết lý "đồng bộ All-in". Hệ sinh thái sản phẩm gồm bếp nấu, lò nướng, lò vi sóng, máy pha cà phê, tủ bảo quản rượu, hệ thống hút mùi, chậu rửa và vòi nước được thiết kế liền mạch, phù hợp các căn bếp hiện đại chú trọng sự gọn gàng, đa năng. Mythos hướng tới nhóm khách gia đình bận rộn và các dự án nhà ở cao cấp cần giải pháp đồng bộ về hiệu suất, thiết kế và độ bền.

Các chuyên gia của HTM Homes đón tiếp khách tham quan tại gian hàng. Ảnh: HTM Homes

Khách tham quan có thể dùng thử các thiết bị như chậu - vòi, bếp từ tích hợp hút mùi, lò nướng và giải pháp lưu trữ. Theo HTM Homes, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe, độ bền, hiệu quả năng lượng. Đội ngũ chuyên gia tại gian hàng tư vấn phương án bố trí, lựa chọn thiết bị theo nhu cầu từng công trình, dự án hoặc hộ gia đình.

Bên cạnh không gian trưng bày và thảo luận chuyên sâu, HTM Homes còn mang đến hoạt động Lucky Draw ngay tại triển lãm. Khách tham dự có cơ hội nhận được voucher sản phẩm và quà tặng cao cấp từ Franke với tổng giá trị giải thưởng lên đến 33 triệu đồng.

Chương trình không chỉ tạo không khí gắn kết, hứng khởi tại gian hàng, mà còn thể hiện tinh thần hiếu khách và cam kết đồng hành lâu dài của HTM Homes cũng như Franke trong hành trình lan tỏa triết lý "Bếp xanh" đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - COO của HTM Group (ngoài cùng bên trái) đại diện thương hiệu gửi tặng những phần quà giá trị tới các khách mời may mắn. Ảnh: HTM Homes

Tại Việt Nam, HTM Homes là đối tác phân phối của Franke với hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp thiết bị nội thất cho các dự án lớn. Doanh nghiệp định vị vai trò "cầu nối" đưa công nghệ và thiết kế bếp châu Âu đến người dùng trong nước, đồng thời chú trọng dịch vụ tư vấn và hậu mãi để đảm bảo thi công theo tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - COO của HTM Group (thứ tư, từ bên trái sang) đại diện thương hiệu nhận quà tri ân từ ban tổ chức Archify Live 2025. Ảnh: HTM Homes

Sự hiện diện tại Archify Live HCMC 2025 được HTM Homes xem là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng các giải pháp bếp đồng bộ, hướng tới lối sống xanh và bền vững. "Gian bếp xanh cho không gian bền vững" là thông điệp trọng tâm doanh nghiệp muốn lan tỏa tới cộng đồng kiến trúc - xây dựng và người tiêu dùng.

(Nguồn: )