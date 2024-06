HTC âm thầm ra smartphone mới

HTC giới thiệu smartphone cận cao cấp U24 Pro giá từ 18.990 TWD (15 triệu đồng) với cấu hình mạnh và camera hỗ trợ AI.

Theo GizChina, ngày 12/6, HTC công bố U24 Pro tại Đài Loan. Người dùng có hai tùy chọn là bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB giá 18.990 TWD (15 triệu đồng) và bộ nhớ trong 512 GB giá 20.999 TWD (16,5 triệu đồng). Máy có hai màu xanh dương và trắng.

U24 Pro là bản kế nhiệm của U23 Pro năm ngoái, tuy nhiên chưa có thông tin về kế hoạch bán ra thị trường quốc tế.

Về ngoại hình, máy không quá nổi bật, dùng màn hình cong OLED 6,8 inch, độ phân giải FHD+, tần số quét 120 Hz. Mặt trước tích hợp đèn thông báo LED hai màu. U24 Pro vẫn có giắc cắm tai nghe 3,5 mm, cổng USB-C, hỗ trợ 2 sim, kết nối 5G, Bluetooth 5.3 và Wi-Fi 6E.

U24 Pro màu xanh được bán cuối tháng 6, bản màu trắng đến tay người dùng sau đó một tháng. Ảnh: HTC

Về cấu hình, U24 Pro trang bị chip Snapdragon 7 Gen 3, chạy hệ điều hành Android 14, cảm biến vân tay dưới màn hình. Pin 4.600 mAh hỗ trợ sạc nhanh 60 W, sạc không dây 15 W. Cả camera trước và sau có độ phân giải 50 megapixel. Camera sau trang bị thêm ống kính góc rộng 8 megapixel, chụp chân dung với zoom quang 2x. Hệ thống máy ảnh được cải tiến với các tính năng AI như ảnh nhóm được tối ưu hóa cử chỉ, cải thiện chân dung trong điều kiện ánh sáng yếu và quay video 4K.

HTC được thành lập vào năm 1997 và tạo dựng tên tuổi ban đầu là một công ty chuyên sản xuất thiết bị cầm tay cho các nhà cung cấp mạng hàng đầu thế giới. Sau đó, công ty cũng tự phát triển thiết bị cầm tay cá nhân PDA, bắt đầu cạnh tranh với các điện thoại thông minh thuở sơ khai.

Năm 2009, HTC ra mắt smartphone đầu tiên chạy Android mang tên Dream (HTC G1) và cũng là thiết bị thương mại đầu tiên trên thế giới chạy hệ điều hành này, mở ra thời kỳ rực rỡ cho nền tảng di động của Google. Hãng tiếp tục thành công với các mẫu Droid Incredible, Evo 4G, Google Nexus One. Năm 2011, thị phần của hãng tại Mỹ từng chiếm 10,7%, trở thành đối trọng với iPhone của Apple.

Sau khi bắt tay với Samsung sản xuất Nexus thế hệ thứ hai và thứ ba, HTC dần mất đi các đối tác quan trọng. Cộng thêm sự cạnh tranh của Samsung, hãng di động Đài Loan bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi trên thị trường smartphone. Sau đó, HTC lần lượt trình làng HTC One, One Max, One M8... với thiết kế đẹp hơn, thậm chí đi đầu về camera kép nhưng doanh số vẫn đi xuống.

Năm 2017, HTC bán mình cho Google với giá 1,1 tỷ USD. Năm 2019, thị phần của hãng về dưới 1%, phải ngừng bán điện thoại tại nhiều thị trường lớn trên thế giới. HTC cũng rút sản phẩm của mình khỏi sàn thương mại điện tử Alibaba và JD.com.

Digitaltrends nhận định rất khó để HTC vực dậy mảng kinh doanh smartphone của mình với U24 Pro. Đây không phải model cao cấp có thể sánh ngang với những mẫu Android đầu bảng như Galaxy S24 Ultra hay OnePlus 12.

