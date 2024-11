HSBC Việt Nam tăng đặc quyền cho khách hàng cao cấp

HSBC Việt Nam công bố những đặc quyền nâng cấp về phong cách sống cùng dịch vụ tài chính chuyên biệt toàn cầu, ngân hàng cao cấp, hoạch định tài chính cho khách hàng Premier.

Thông tin này được đưa ra tại sự kiện "HSBC Premier - The Pinnacle of Prestige" ngày 30/9. Chương trình do HSBC Việt Nam và Mastercard phối hợp tổ chức, mang đến trải nghiệm cho người tham dự với những chia sẻ độc quyền từ các chuyên gia.

Đại diện HSBC Việt Nam và Mastercard tại sự kiện. Ảnh: HSBC

Theo đó, HSBC Premier 2024 mang đến những đặc quyền sống cao cấp hơn cho khách hàng.

Với đặc quyền sống xứng tầm, khách hàng có thể lựa chọn các loại thẻ tín dụng HSBC Premier Mastercard và HSBC TravelOne, gồm những lợi ích phục vụ nhu cầu du lịch, đặc quyền tại sân bay như thư giãn tại các phòng chờ trên toàn thế giới, đưa đón sân bay và thủ tục nhanh Fast Track, bảo hiểm du lịch; miễn phí ra sân (green fee) tại các sân golf trên toàn quốc; tham dự sự kiện đầu tư và phong cách sống chuyên biệt do HSBC Premier tổ chức.

Còn dịch vụ tài chính chuyên biệt toàn cầu công nhận vị thế khách hàng Premier toàn cầu, hỗ trợ tài chính khẩn cấp tại nước ngoài, quy trình hỗ trợ mở tài khoản nước ngoài tinh giản, miễn phí chuyển tiền quốc tế trực tuyến, tư vấn thuế toàn cầu từ mạng lưới đối tác của HSBC. Khách hàng cũng có thể chia sẻ vị thế Premier đến gia đình trực hệ, vun đắp tương lai toàn cầu của con cái với tài khoản Premier NextGen và hỗ trợ kế hoạch du học.

Ngoài ra, đặc quyền hoạch định tài chính của HSBC Premier 2024 nhận những tư vấn tài chính chuyên biệt từ các giám đốc quan hệ khách hàng Premier và đối tác quản lý quỹ đầu tư như VinaCapital, Dragon Capital. Từ đó hỗ trợ khách hàng kiểm soát những biến động trong cuộc sống và nắm bắt cơ hội phát triển thông qua hiểu biết chiến lược quản lý tài sản.

Với dịch vụ ngân hàng cao cấp, khách hàng được hỗ trợ ưu tiên và lãi suất ưu đãi, đảm bảo quản lý hiệu quả tài chính toàn cầu.

"Mastercard luôn cố gắng đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng, đồng thời mang lại những khoảnh khắc sống ý nghĩa cho các khách hàng thượng lưu. Quan hệ hợp tác với HSBC là một bước quan trọng trong quá trình hướng tới mục tiêu chung nhằm nâng tầm trải nghiệm, đáp ứng những sở thích và phong cách sống đa dạng của chủ thẻ", bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia chia sẻ.

Ông Pramoth Rajendran, Giám đốc Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản và Tài chính Cá nhân HSBC Việt Nam. Ảnh: HSBC

Trong khi đó, ông Pramoth Rajendran, Giám đốc Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản và Tài chính Cá nhân HSBC Việt Nam cho biết, tầng lớp khá giả ở Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, phù hợp với dự báo đây là một trong những nơi có lượng người giàu tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tiếp theo, xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Phân khúc khách hàng cao cấp tiếp tục là một trong những trọng tâm chính của HSBC.

"Chúng tôi luôn thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để có thể đảm bảo mang đến những quyền lợi Premier hấp dẫn, đặc quyền phong cách sống từ mạng lưới đối tác xứng tầm với vị thế của họ. Điều này nhằm nâng cao thế mạnh của HSBC tại thị trường Việt Nam vốn sôi động và cạnh tranh", ông nói rõ.

Vị giám đốc cũng cho biết thêm, kết quả khảo sát mới đây của HSBC hỗ trợ vững chắc cho chiến lược liên tục nâng cấp đặc quyền cho khách hàng cao cấp. Bên cạnh những quyền lợi hiện tại của khách hàng Premier, HSBC tập trung tăng cường các lợi ích mang đến đặc quyền sống xứng tầm, dịch vụ ngân hàng trong nước và quốc tế tiện lợi, cũng như hoạch định tài chính.

Mới đây, HSBC Việt Nam được Asian Banking & Finance công nhận là ngân hàng có "Sáng kiến Dịch vụ Ngân hàng Cao cấp Tốt nhất năm 2024". Danh hiệu này khẳng định cam kết của HSBC trong việc mang lại những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dành cho nhóm khách hàng cao cấp.

Tháng 5 vừa qua, HSBC thông qua Ipsos thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng cao cấp tại Hà Nội và TP HCM. Đối tượng là người từ 35 đến 60 tuổi, có tổng số dư tài khoản từ 3 tỷ đồng hoặc thu nhập ròng hàng tháng hơn 150 triệu đồng, sở hữu tư duy quốc tế.

Những người tham gia khảo sát cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là hỗ trợ tương lai con cái (64%), đầu tư vào nhà cửa (59%) và duy trì sức khỏe (55%). Kết quả này tương đồng với ý kiến của các công dân châu Á trong khảo sát khác của HSBC về ưu tiên sức khỏe.

Thanh Thư