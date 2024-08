HR Asia đánh giá cao môi trường làm việc tại Gameloft Việt Nam

TP HCMBan tổ chức HR Asia Awards xướng tên Gameloft Việt Nam hai hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Đa dạng, công bằng, hòa nhập", tối 8/8.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc nhân sự khối Đông Nam Á - đại diện Gameloft Việt Nam nhận cúp lưu niệm tại lễ trao giải "Best companies to work for in Asia", do tạp chí HR Asia khởi xướng. Theo ông, cú đúp giải thưởng là cột mốc ý nghĩa với tập thể cán bộ, nhân viên trong năm thứ 20 hoạt động tại thị trường Việt.

Ban tổ chức HR Asia đánh giá cao nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nơi nhân viên thoải mái sáng tạo, cống hiến của Gameloft Việt Nam. Theo ông Tuấn, công ty quy tụ những cá nhân có chung đam mê game, liên tục bàn luận, tìm kiếm sản phẩm tốt nhất cho người dùng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đại diện công ty nhận cú đúp giải thưởng. Ảnh: Gameloft Việt Nam

"Giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' dành cho toàn đội ngũ Gameloft Việt Nam, gồm cả hai studio ở TP HCM và Hà Nội. Chiến lược nhân sự dù tuyệt vời đến đâu, cũng sẽ thất bại, nếu không có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và sự đóng góp vô giá của từng nhân viên", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói tại lễ trao giải.

Ban tổ chức còn đánh giá cao doanh nghiệp ở hạng mục "HR Asia diversity, equity and inclusion (DEI) Awards" (Đa dạng, công bằng và hòa nhập của HR châu Á). Yếu tố này là kim chỉ nam trong kế hoạch nhân sự từ năm đầu thành lập: tạo môi trường mở, nơi ai cũng có thể nói lên suy nghĩ của mình, bất kể giới tính, sở thích.

Đội ngũ công ty chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện HR Asia Awards 2024. Ảnh: Gameloft Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết sự đa dạng, hòa nhập đến một cách tự nhiên. Với mục tiêu cung cấp trải nghiệm chơi game cho người dùng toàn cầu, đơn vị sẵn sàng chào đón các tài năng đến từ nhiều nền văn hóa, qua đó góp phần phát huy năng lực sáng tạo. Ban lãnh đạo luôn đảm bảo mọi thế hệ nhân viên cảm thấy công ty là nhà.

"Nhờ xem nhân viên là trọng tâm của mọi hoạt động, chúng tôi tạo dựng được môi trường lý tưởng - nơi toàn thể nhân viên luôn một lòng, chung tay thiết lập văn hóa công ty năng động, đầy tiềm năng cho nhân sự ngành game nước nhà", ông Tuấn cho hay.

Đơn vị tập hợp những cá nhân có chung đam mê với ngành công nghiệp game. Ảnh: Gameloft Việt Nam

Best companies to work for in Asia là giải thường niên của HR Asia, vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu. Năm nay, ban tổ chức ghi nhận hơn 600 công ty, với hàng trăm nghìn nhân viên tham gia khảo sát.

(Nguồn: Gameloft Việt Nam)