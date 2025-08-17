HR Asia công bố 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025'

Tạp chí HR Asia công bố danh sách các doanh nghiệp tại Việt Nam nhận giải thưởng HR Asia - Best Companies to Work for in Asia 2025, ngày 14/8.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực cải thiện môi trường làm việc và giữ chân nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt. Năm nay, có 119 doanh nghiệp tham gia đề cử.

Sự kiện năm nay theo chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ". Đại diện HR Asia cho biết, các doanh nghiệp thắng giải đã đáp ứng tốt các tiêu chí về giữ chân nhân sự, tuyển dụng nhân tài công nghệ, môi trường làm việc đa thế hệ, từ đó chọn ra các mô hình và giải pháp có thể nhân rộng.

Vietcombank là một trong những doanh nghiệp được vinh danh. Ảnh: HR Asia

Về giữ chân nhân sự, các doanh nghiệp được vinh danh áp dụng các chiến lược hiệu quả như: xây dựng lộ trình đào tạo chuyển đổi vị trí nội bộ (để giảm áp lực tuyển dụng bên ngoài); thiết kế các bộ phúc lợi riêng biệt dành cho từng nhóm nhân viên (phúc lợi và chế độ linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và thế hệ). Việc duy trì cơ chế lắng nghe liên tục để nhận diện sớm nguy cơ nghỉ việc cũng là một trong những tiêu chí.

Về tuyển dụng nhân tài công nghệ, nhiều đơn vị chủ động tạo nguồn từ bên trong, luân chuyển có cấu trúc để chuyển đổi các kỹ năng liên quan đến công nghệ; xây dựng kênh tuyển dụng mục tiêu, kết hợp cấp chứng chỉ ngắn hạn...

Coca Cola là một trong những doanh nghiệp được vinh danh. Ảnh: HR Asia

Giải thưởng năm nay có thêm hạng mục mới HR Asia Tech Empowerment Awards. Hạng mục thiết kế để vinh danh các tổ chức có nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cao, nâng cao năng lực và trải nghiệm nhân viên, thay vì chỉ đơn thuần là tự động hóa các tác vụ. Các doanh nghiệp được vinh danh đồng thời đáp ứng yếu tố môi trường làm việc đa thế hệ.

Best Companies to Work for in Asia 2025 được tổ chức tại 15 thị trường gồm Trung Quốc, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, UAE và Việt Nam.

Thái Anh