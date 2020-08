HPE Simplivity gia tăng sức mạnh công nghệ cho doanh nghiệp

Phil Goodwin - nhà phân tích cơ sở hạ tầng doanh nghiệp tại IDC cho biết đại dịch Covid 19 là sự kiện bất khả kháng mà doanh nghiệp phải đối mặt, có tác động mạnh mẽ đến kế hoạch kinh doanh lâu dài. Khi doanh nghiệp có thể vượt qua được, họ sẽ phải đánh giá và tìm ra giải pháp để đối phó với tình huống này, nếu nó tiếp tục xuất hiện

Cũng theo IDC dự đoán, vào năm 2022, hơn 90% doanh nghiệp trên toàn thế giới sẽ phải vận hành hệ thống kinh doanh của họ dựa trên sự kết hợp giữa đám mây lưu trữ và nền tảng có sẵn. Điều đó cho thấy vấn đề nan giải của hầu hết những doanh nghiệp truyền thống - đi tìm phương án vừa có thể cân đối chi phí và sự phức tạp của hệ thống vận hành cũ, vừa tập trung nguồn lực vào các dự án chuyển đổi để thích ứng với trạng thái của xã hội hiện nay.

Để rút ngắn thời gian phục hồi cũng như hạn chế thiệt hại khi gặp khủng hoảng, các nhà phân tích cho rằng doanh nghiệp cần tập trung vào 4 yếu tố: công nghệ, nhân sự, hệ thống hoạt động và văn hóa doanh nghiệp. Trong đó, công nghệ đóng vai trò quan trọng, vừa là "chiếc khiên" bảo vệ, vừa là đòn bẩy để doanh nghiệp phát triển hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả hơn.

Đồng thời, các nhà quản trị công nghệ thông tin phải tiếp tục tìm ra giải pháp giúp doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới, hỗ trợ đắc lực cho hình thức làm việc từ xa mà vẫn đảm bảo hiệu năng, tính bảo mật và tính tức thời của dữ liệu, vừa phải tìm được đáp án cho bài toán giữa cơ sở hạ tầng truyền thống phức tạp và dự án chuyển đổi, đảm bảo chi phí đầu tư hiệu quả tới từng đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần có phương án quản lý rủi ro và thay đổi liên tục để dễ dàng đưa ra các kế hoạch dự phòng với tình hình biến đổi khác nhau.

Được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo (AI), HPE SimpliVity là giải pháp với nền tảng "siêu hội tụ" hoàn chỉnh tích hợp năng lực tính toán, lưu trữ và ảo hóa, mang khả năng phân tích, dự đoán thông minh, giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho những kế hoạch chiến lược. Không chỉ thế, các tổ chức có thể gia tăng tốc độ, tăng khả năng mở rộng và đơn giản hóa hành trình chuyển hóa điện toán đám mây cho trung tâm dữ liệu. HPE SimpliVity cũng hỗ trợ đắc lực hình thức làm việc từ xa với cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) trong điều kiện bảo mật dữ liệu tích hợp và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

HPE SimpliVity mang đến giải pháp hạ tầng siêu hội tụ nhằm giúp doanh nghiệp vận hành hệ thống kinh doanh thông qua những cải tiến công nghệ.

Để tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số, hầu hết các doanh nghiệp đều tìm cách gia cố cho mình một hệ thống hạ tầng vững chắc, có tốc độ, hiệu năng cao và có thể tích hợp môi trường điện toán đa đám mây. Với HPE SimpliVity, các doanh nghiệp sẽ được quản lý trung tâm ảo hóa một cách trực quan nhất, linh hoạt hóa việc triển khai và vận hành ứng dụng để giải phóng tài nguyên công nghệ thông tin, giúp tập trung vào các hoạt động kinh doanh trọng yếu.

Bên cạnh đó, giải pháp này có trang bị kiến trúc hạ tầng sẵn sàng cho các trường hợp sử dụng văn phòng di động (remote of branch offices - ROBO), biên mạng với hệ thống vận hành đơn giản và quản lý thông minh, cùng giúp cải thiện tới 91% thời gian vận hành cho các dự án sáng tạo mới. Nền tảng này có thể quản lý môi trường ảo hóa một cách nhanh chóng, dễ dàng bằng giao diện VMware vCenter hoặc Microsoft System Center Virtual Machine Manager trực quan và quen thuộc. HPE SimpliVity cũng hoạt động hiệu quả với tất cả các khối lượng công việc ảo hóa bao gồm SQL Server, VDI, Cộng tác, DevOps và Docker.

Việc sao lưu và khôi phục dữ liệu cũng là phần mà các nhà quản trị IT hiện đại quan tâm. Với HPE SimpliVity, một máy ảo 1TB sẽ được khôi phục chỉ trong vòng 60 giây, song song quá trình bảo vệ dữ liệu tích hợp, giúp doanh nghiệp an tâm triển khai các ứng dụng với các tải công việc trọng yếu. Không chỉ thế, HPE SimpliVity còn ghi điểm bởi hệ thống tăng tốc các chức năng sao lưu, khôi phục từ xa lẫn cục bộ, đảm bảo tiết kiệm 90% dung lượng trên toàn bộ lưu trữ và sao lưu kết hợp. Đồng thời, số lượng thiết bị cần khi triển khai trung tâm dữ liệu với HPE SimpliVity chỉ bằng 1/10 so với thông thường.

Với HPE SimpliVity, việc chuyển đổi môi trường ảo hóa thành môi trường điện toán đám mây cũng dễ dàng, giúp tổ chức đạt được tốc độ linh hoạt, phương thức vận hành và hiệu quả về mặt chi phí. Ngoài ra, với quy mô lên tới 16 nodes/cluster và 96 nodes, HPE SimpliVity dễ dàng kết nối từ 3-40 nodes TB cho khả năng lưu trữ. Mỗi cluster bao gồm nhiều server riêng lẻ được liên kết và hoạt động cùng nhau.

Với tất cả những ưu điểm đó, HPE SimpliVity được 88% khách hàng đã trải nghiệm giải pháp này đánh giá cao việc hiệu suất ứng dụng được cải thiện ấn tượng - có thể xem đây là giải pháp hữu hiệu cho doanh nghiệp đang tìm cách thích ứng và thay đổi.

Bảo An