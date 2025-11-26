HP thông báo kế hoạch cắt giảm 6.000 nhân viên

HP cho biết sẽ cắt giảm 4.000-6.000 việc làm trên toàn cầu nhằm tinh gọn hoạt động và tăng năng suất.

Trong họp báo hôm 25/11, Enrique Lores, CEO HP, cho biết đợt cắt giảm kéo dài đến năm tài chính 2028 và ảnh hưởng khoảng 10% lực lượng lao động của công ty, thuộc các nhóm phát triển sản phẩm, hoạt động nội bộ và hỗ trợ khách hàng. Động thái mới nhằm tăng tốc độ phát triển sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng và năng suất. Công ty kỳ vọng điều này tạo ra khoản tiết kiệm gộp một tỷ USD trong vòng ba năm.

"Đây là điều chúng tôi phải làm để đảm bảo công ty duy trì khả năng cạnh tranh", ông Lores nói.

Enrique Lores, CEO HP. Ảnh: The Straits Times

Tính đến tháng 10/2024, lực lượng lao động của HP là 58.000 người. Công ty đã sa thải 1.000-2.000 nhân viên theo kế hoạch tái cấu trúc công bố ba năm trước, khi tổng số nhân viên là khoảng 61.000 người. HP cho biết, kế hoạch giúp công ty tiết kiệm 2,2 tỷ USD.

Đợt cắt giảm mới kéo theo chi phí tái cấu trúc 650 triệu USD, trong đó 250 triệu USD rơi vào năm tài chính 2026, bắt đầu từ ngày 1/11/2025. HP cũng dự báo lợi nhuận năm tài chính 2026 thấp hơn kỳ vọng vì giá chip nhớ toàn cầu tăng vọt do nhu cầu tăng từ các trung tâm dữ liệu, đẩy chi phí lên cao và gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng như HP, Dell, Acer.

Lores cho biết, HP hiện có đủ hàng dự trữ cho nửa đầu năm và dự đoán được tác động trong nửa cuối năm. "Chúng tôi đưa ra dự báo thận trọng cho nửa cuối năm, đồng thời thực hiện hành động quyết liệt như xem xét những nhà cung cấp có chi phí thấp hơn, giảm cấu hình bộ nhớ và điều chỉnh giá", ông nói thêm.

Theo Straits Times, động thái của HP phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong lĩnh vực công nghệ, khi các công ty đang đầu tư mạnh vào phát triển AI và tận dụng AI để giảm chi phí vận hành. Hàng loạt ông lớn công nghệ như Google, Microsoft, Amazon thông báo cắt giảm nhân sự hai năm qua, trong đó nhiều công ty nêu lý do cần phân bổ lại nguồn lực, bao gồm cả nhân sự, cho các sáng kiến trí tuệ nhân tạo.

