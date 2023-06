HP Smart Tank - máy in màu nhỏ gọn cho cá nhân

HP Smart Tank thế hệ mới in màu và hình sắc nét, kích thước nhỏ gọn phù hợp cá nhân, thầy cô sử dụng tại nhà.

Trong series máy in này, hãng cung cấp ba dòng: Tank 210, Tank 520 và Tank 580. Người dùng có thể linh hoạt chọn dòng máy in cơ bản với kết nối USB 2.0 tốc độ cao hoặc phiên bản nâng cấp với kết nối Wi-Fi và USB.

Ba sản phẩm đều có thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, dễ di chuyển và đặt nhiều vị trí khác nhau từ bàn làm việc đến kệ sách... Cùng với kích thước, máy có đa chức năng in màu, in ảnh nhanh, sắc nét, độ phân giải lên đến tới 4.800 x 1200 dpi khi in màu. Các mẫu máy Smart Tank đều có khả năng in tràn viền lên đến khổ A4, phù hợp in ảnh.

Giáo viên, phụ huynh có thể in ảnh, in bài tập kèm ảnh màu, độ nét cao giúp các bé làm quen với thế giới xung quanh một cách trực quan; in ảnh lưu niệm kích thước A4. Máy kèm theo chức năng photo, scan trắng đen để in các tài liệu thông thường khi cần.

Máy nhỏ gọn, hỗ trợ in ấn tại nhà. Ảnh: HP

Sản phẩm phù hợp nhu cầu in dưới 800 trang mỗi tháng. Mực in đi kèm với máy có thể in đến 6.000 trang in trắng đen hoặc in màu. Với nhu cầu in trung bình khoảng 200 trang mỗi tháng, người sử dụng chỉ phải nạp lại mực sau 2,5 năm kể từ khi mua máy mới.

Chi phí nạp mực cũng tiết kiệm. Một bộ mực in ba hộp GT52 70 ml kết hợp với hai hộp mực đen GT53 90 ml có tổng chi phí khoảng 1,1 triệu đồng - đáp ứng 8.000 trang in màu hoặc trắng đen, tức chi phí trung bình chỉ 137 đồng cho mỗi trang in.

Thiết bị có nhiều tính năng in thông minh. Ảnh: HP

HP Smart Tank 580 và 210 là hai dòng trang bị kết nối Wi-Fi, hỗ trợ sử dụng qua ứng dụng HP Smart để in ấn, scan, theo dõi lượng mực và thiết lập lối tắt. Người dùng có thể tận dụng camera của điện thoại thông minh để scan, ứng dụng sẽ tự căn lề, làm phẳng để lưu lại, chia sẻ qua email, tin nhắn hoặc in thành bản cứng. Nếu thao tác lặp đi lặp lại thường xuyên, người dùng chỉ cần thiết lập lối tắt một lần để ứng dụng ghi nhớ, tự động thực hiện chỉ với một chạm trên màn hình.

Ứng dụng HP Smart giúp quá trình in ấn dễ dàng hơn. Ảnh: HP

Máy in Smart Tank còn trang bị công nghệ tự động bật - tắt thông minh của HP giúp tiết kiệm năng lượng gấp tới 26 lần so với chế độ ngủ truyền thống. Khi trong chế độ tự động tắt, máy in vẫn sẵn sàng hoạt động (tự động bật) khi cần sử dụng mà không tốn thời gian khởi động hay các thao tác bật máy thủ công.

Bên cạnh việc phát triển các tính năng, công nghệ mới, HP còn chú trọng vấn đề phát triển bền vững. Theo nhà sản xuất, máy in Smart Tank có hơn 45% nhựa sử dụng vật liệu tái chế, 100% hộp mực chính hãng chứa thành phần tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.

Smart Tank sử dụng mực in gốc nước không mùi. Ảnh: HP

Mực in phun HP chính hãng là mực có gốc nước, cho trải nghiệm in không mùi với lượng khí thải hạn chế thấp nhất. Mực in đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà, góp phần giảm tình trạng ô nhiễm không khí phát thải từ mực in.

Hiện Tank 580 có giá 4,79 triệu đồng, Tank 520 giá 4,29 triệu đồng, Tank 210 từ 3,39 triệu đồng. Sản phẩm bảo hành chính hãng một năm.

Minh Huy