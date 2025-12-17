HP OmniBook 5 - laptop đa nhiệm 1,2 kg

HP OmniBook 5 hướng tới người dùng di chuyển nhiều với trọng lượng 1,2 kg, dùng chip Intel Core Ultra và AMD Ryzen thế hệ mới và thời lượng pin 13-15 tiếng.

Sự dịch chuyển sang mô hình làm việc linh hoạt khiến laptop trở thành thiết bị trung tâm trong học tập, sáng tạo nội dung và xử lý công việc ở nhiều không gian khác nhau. Xu hướng AI PC cũng mở ra giai đoạn mới, khi các tác vụ xử lý hình ảnh, hỗ trợ bảo mật hay tối ưu hiệu suất được thực hiện ngay trên phần cứng. Trong bối cảnh đó, HP OmniBook 5 được phát triển như lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm người dùng cần một thiết bị gọn nhẹ nhưng vẫn đủ mạnh để xử lý đa nhiệm.

Người dùng làm việc trên OmniBook 5. Ảnh: HP

OmniBook 5 có trọng lượng khoảng 1,2 kg, thuận tiện mang theo từ giảng đường, quán cà phê đến các không gian làm việc chung. Máy sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra hoặc AMD Ryzen thế hệ mới, hỗ trợ mượt mà các tác vụ văn phòng, chỉnh sửa ảnh, dựng video và làm việc nhiều tab cùng lúc. Màn hình đạt chuẩn màu giúp tái hiện chi tiết phục vụ công việc sáng tạo. Camera tích hợp công nghệ khử ồn AI mang lại chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ nét trong học và họp trực tuyến.

Với nhóm người dùng cần di chuyển liên tục, thời lượng pin khoảng 13-15 tiếng giúp giảm phụ thuộc vào ổ cắm. Hệ thống cổng kết nối được bố trí đầy đủ, cho phép làm việc với thiết bị ngoại vi mà không cần mang theo hub rời. Kết nối ổn định và webcam giúp duy trì trải nghiệm trực tuyến liền mạch.

Thiết bị gọn nhẹ, phục vụ nhu cầu làm việc hybrid. Ảnh: HP

Theo nhà sản xuất, thay vì chạy theo cấu hình tối đa, OmniBook 5 tập trung vào sự cân bằng giữa kích thước và hiệu suất để đáp ứng nhu cầu thực tế của số đông người dùng. Hướng tiếp cận này phù hợp trong bối cảnh nhiều thiết bị hiệu năng cao có giá thành lớn, trong khi người dùng phổ thông khó khai thác hết công suất phần cứng.

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng bền vững ngay từ khâu thiết kế. Vỏ máy sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng, nhựa thu gom từ đại dương và kim loại tái chế nhằm giảm tác động môi trường. Công nghệ tiết kiệm năng lượng vừa kéo dài thời lượng pin vừa giảm mức tiêu thụ điện trong vòng đời sử dụng. Nỗ lực này phản ánh xu hướng chung của ngành công nghệ, khi các doanh nghiệp hướng tới giảm phát thải và tối ưu vòng đời thiết bị.

OmniBook 5 có viền mỏng, trọng lượng 1,2 kg. Ảnh: HP

Nhờ thiết kế nhẹ, pin bền và khả năng xử lý ổn định, OmniBook 5 được HP định vị như một "văn phòng di động" cho học tập, làm việc và sáng tạo ở bất kỳ đâu. Thiết bị hỗ trợ người dùng chủ động hơn trong nhịp sống hiện đại và phù hợp với phong cách làm việc không gian mở của giới trẻ.

Hoài Phương