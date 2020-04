HP NeverStop Laser- máy in hiệu suất cao, chi phí thấp

Thích nghi, tận dụng sức mạnh của các hệ thống máy móc tân tiến, hiện đại là một trong những yếu tố quan trọng đưa doanh nghiệp đến gần hơn tới thành công. Từ đó, các hãng công nghệ liên tục cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, trong đó có dòng máy in HP NeverStop A4 đang dần chứng minh mình là "trợ thủ" phù hợp cho các văn phòng hiện đại.

Những năm gần đây, HP nỗ lực thay đổi các dòng sản phẩm và tạo ra những cải tiến trong công việc in ấn của người dùng. Nổi bật trong đó là HP NeverStop với hai cái tên tiêu biểu là HP NeverStop Laser 1000w và HP NeverStop Laser 1200w. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị văn phòng, HP hiểu được một văn phòng hiện đại cần gì, muốn gì cho các thiết bị in ấn của họ. Đây là lúc mà các sản phẩm HP NeverStop ra đời nhằm thay thế cho những phương thức in đã cũ kỹ, tốn kém thời gian, chi phí của các dòng máy in lạc hậu.

Dòng máy in HP NeverStop - sự thay đổi thực sự cho giải pháp in ấn văn phòng: tiết kiệm, nhanh chóng và tối ưu hơn.

Được giới thiệu là dòng laser HP liên tục đầu tiên, HP NeverStop Laser 1000w và HP NeverStop Laser 1200w đem đến tốc độ in nhanh hơn, lên đến 20 trang mỗi phút, dư sức để đáp ứng nhu cầu in ấn tài liệu, văn bản, hợp đồng, báo cáo số lượng lớn của các doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo mức chi phí chỉ khoảng 85 đồng một trang, rẻ hơn hẳn so với các dòng máy in cũ trên thị trường. Quan trọng nhất là mỗi bản in từ HP NeverStop 1.000w luôn đảm bảo được sự sắc nét, rõ ràng với độ phân giải tiêu chuẩn 600x600x2 dpi.

Điểm làm nên sự đặc biệt của HP NeverStop chính là hộp mực in lớn hơn lên đến 5.000 trang mỗi hộp. Đặc biệt là các hộp mực in của HP NeverStop Laser 1000w và HP NeverStop Laser 1200w luôn hướng đến sự đơn giản khi thay thế, người dùng không rành về kỹ thuật hoàn toàn có thể thao tác dễ dàng trong vòng 15 giây. Không chỉ khiến việc thay mực in trở nên thuận tiện, tránh các sự cố về máy, giữ vệ sinh, tránh vương mực ra ngoài mà còn đảm bảo được tính riêng tư, an toàn bảo mật khi bạn có thể tự mua một ống mực và thực hiện tại nhà, không cần phải đem máy ra bên ngoài hay nhờ là phải nhờ đến sự can thiệp của các chuyên viên.

Người dùng có thể tự thay mực trong 15 giây với HP NeverStop Laser 1000w và HP NeverStop Laser 1200w.

Không chỉ tăng tốc độ in, giảm chi phí, đơn giản hóa thao tác thay mực, HP NeverStop còn khiến việc in ấn trở nên thông minh hơn với khả năng in ấn từ xa tiện lợi thông qua kết nối wireless và ứng dụng HP smart trên các thiết bị điện thoại thông minh, kết hợp với kết nối trực tiếp hay qua cổng USB truyền thống. Quá trình in ấn của người dùng có thể bắt đầu từ bất kỳ đâu, bất cứ khi nào trong văn phòng và nhận lấy những bản in chất lượng nhanh chóng.

Không chỉ là một thiết bị in ấn thông thường, HP NeverStop còn là công cụ hỗ trợ toàn diện cho văn phòng hiện đại.

Được xem là một bản nâng cấp trong dòng HP NeverStop, HP NeverStop Laser 1200w đã trang bị cho mình những tính năng mở rộng hơn so với người anh em tiền nhiệm HP NeverStop Laser 1000w. Những tính năng đó nổi bật nhất phải kể đến khả năng scan, copy tiện lợi không hề thua kém gì so với các thiết bị in, photocopy cồng kềnh khác. Biến HP NeverStop Laser 1200w trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các thao tác liên quan đến giấy tờ, đồng hành tối ưu cho các văn phòng hiện đại.

Bảo An