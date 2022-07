HP LaserJet M200 - máy in nhỏ gọn, tốc độ cao

Máy HP LaserJet M200 series có thể in 29 trang trong một phút, kích thước nhỏ phù hợp nhiều không gian, kết nối để lấy tài liệu từ smartphone.

Kích thước máy chỉ từ 355 x 279,5 x 205 mm và trọng lượng 5,6 kg. Ngoại hình nhỏ gọn giúp việc lắp đặt hay thay đổi vị trí máy in trong phòng làm việc trở dễ dàng hơn. Người dùng cũng có thể đặt máy in ngay trên bàn làm việc mà không chiếm nhiều diện tích. Vỏ máy có tông màu trắng - xám chủ đạo, phù hợp nhiều phong cách phòng làm việc, hộ gia đình.

Sản phẩm nhận giải máy in xuất sắc nhất Red Dot Award 2021. Ảnh: HP

Máy trang bị nhiều giải pháp kết nối từ USB, cổng Ethernet để in ấn qua mạng LAN hoặc Wi-Fi băng tần kép, tiết kiệm thời gian, thao tác, mang đến sự tiện lợi cho người dùng.

Hãng đồng thời cung cấp ứng dụng HP Smart trên cả iOS, Android lẫn Windows với giao diện trực quan, dễ sử dụng. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi lượng mực còn lại, tận dụng camera của smartphone để scan tài liệu, in tài liệu trực tiếp từ điện thoại, máy tính hoặc các dịch vụ đám mây...

Người dùng có nhiều tùy chọn kết nối, tiện lợi khi tin tài liệu. Ảnh: HP

Tất cả sản phẩm trong dòng HP LaserJet M200 đều sở hữu tốc độ in nổi bật: in một mặt 29 trang trong một phút và in hai mặt tự động 18 trang một phút.

Bản in có chất lượng sắc nét, đồng nhất từ trang đầu tiên cho đến trang cuối khi sử dụng hộp mực chính hãng. Tính năng này phù hợp với những lĩnh vực đặc thù như kế toán, giáo viên, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, luật, công chứng, bác sĩ, bất động sản, thu ngân...

HP đã chủ động thiết kế và thử nghiệm hệ thống in ấn để đáp ứng chuẩn nhãn sinh thái về khí thải. Mực in chính hãng chứa thành phần tái chế thân thiện với môi trường và mang đến giải pháp phát triển bền vững cho các doanh nghiệp.

Dòng máy hướng đến phát triển bền vững. Ảnh: HP

HP LaserJet M200 series phân phối chính hãng bởi Synnex FPT thông qua các đại lý trên toàn quốc. Dòng máy gồm 4 mã sản phẩm: máy in đơn năng M211d và M211dw; máy in đa năng M236dw và M236sdw, ngoài in ấn còn đáp ứng nhu cầu scan, copy. Riêng dòng M236sdw được bổ sung một khay ADF cho phép copy và scan hai mặt tự động, mang đến nhiều tiện ích cho người dùng. Máy có mức giá từ 3,79 triệu đồng. Sản phẩm bảo hành chính hãng một năm.

Minh Huy