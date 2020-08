HP EliteBook 700 và 800 series tối ưu cho doanh nghiệp

Nói về EliteBook 700 series và EliteBook 800 series thì điểm khác biệt lớn nhất là về bộ xử lý. Trong khi 700 series đều được trang bị bộ xử lý vPro đến từ AMD thì với 800 series người dùng có nhiều tùy chọn có hoặc không có vPro đến từ Intel. Còn lại giữa hai series sản phẩm này gần như là tương đồng về tính năng, thiết kế.

EliteBook 700 series và EliteBook 800 series là dòng sản phẩm nhắm đến người dùng doanh nhân, cần di chuyển nhiều và đề cao yếu tố bảo mật.

Ngoại hình cao cấp, bền bỉ, đầy đủ kết nối

Là một sản phẩm doanh nghiệp, bền bỉ mới là yếu tố được quan tâm nhất chứ không phải ngoại hình. Tuy nhiên với dòng sản phẩm EliteBook 700 và 800 series, HP đã dung hòa được cả hai yếu tố này để mang đến cho người dùng những sản phẩm vừa cao cấp, sang trọng nhưng đồng thời vẫn đạt các tiêu chuẩn quân đội về độ bền, tích hợp bàn phím chống tràn giúp người dùng yên tâm sử dụng.

Máy có nhiều phiên bản: 13,3 inch, 14 inch và 15,6 inch và có cả tùy chọn màn hình cảm ứng xoay gập trên chiếc EliteBook x360 830

Để phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau, HP cung cấp nhiều tùy chọn kích thước màn hình gồm 13,3 inch, 14 inch và 15,6 inch và có cả tùy chọn màn hình cảm ứng xoay gập trên chiếc EliteBook x360 830. Hầu hết sản phẩm thuộc EliteBook 700 và 800 series đều được trang bị đầy đủ các kết nối như cổng USB 3.1, USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt, HDMI, cổng mạng RJ45, jack âm thanh 3.5 mm, đầu nối cho docking đa năng của HP khi bạn có nhu cầu mở rộng khả năng kết nối và một cổng cấp nguồn. Bên cạnh đó khác hàng còn có thể tùy chọn thêm một khe SmartCard và một khe SIM để kết nối Internet mọi lúc mọi nơi tiện lợi hơn.

Hiệu suất di động mạnh mẽ

Để đáp ứng cho nhu cầu xử lý công việc linh hoạt mọi lúc mọi nơi, HP cung cấp cho khách hàng hàng loạt các lựa chọn cấu hình phần cứng linh hoạt phù hợp mọi nhu cầu.

Với EliteBook 700 series, HP cung cấp các tùy chọn bộ xử lý từ Ryzen 3 đến Ryzen 7, tất cả đều tích hợp nền tảng vPro. EliteBook 800 series có nhiều tùy chọn hơn từ Core i3 đến Core i7 có hoặc không vPro, tùy chọn thêm đồ họa rời 2GB trên một số mẫu máy. Phiên bản cấu hình có tích hợp nền tảng vPro sẽ phù hợp với nhu cầu các doanh nghiệp lớn, có nhu cầu quản lý, triển khai đồng bộ trên tất cả các thiết bị của nhân viên. Còn với các doanh nghiệp nhỏ hoặc khách hàng là người dùng cá nhân có thể chọn phiên bản không có nền tảng vPro để tiết kiệm chi phí.

HP cũng cung cấp các tùy chọn bộ nhớ linh hoạt với RAM 4GB - 32GB, lưu trữ SSD 128GB - 2TB, có cả các tùy chọn được bổ sung ổ cứng tăng tốc Intel Optane nhằm mang đến sự ổn định cao, tốc độ vượt trội.

Nền tảng tối ưu cho nhu cầu công việc

EliteBook 700 và 800 series được trang bị tấm nền IPS chất lượng cao với độ phân giải Full HD hoặc 4K, có tùy chọn cảm ứng và không cảm ứng, tính năng tự điều chỉnh độ sáng theo môi trường xung quanh giúp người dùng làm việc nhiều giờ liên tục không bị mỏi mắt, khó chịu.

Sản phẩm còn được tích hợp thêm nhiều công nghệ tối ưu cho công việc cũng như hội họp trực tuyến như các phím nhận, thực hiện cuộc gọi, mở ứng dụng lịch, trình chiếu riêng biệt. Dải loa Bang & Olufsen hướng thẳng lên trên về phía người dùng nâng cao trải nghiệm âm thanh và chất lượng hội họp. Cùng với hệ thống micro chống ồn giúp loại bỏ hầu hết các tạp âm xung quanh.

Bàn phím của EliteBook cho cảm giác bấm êm, hành trình phím dài, tạo cảm giác an toàn và tăng hiệu suất làm việc của người dùng.

Bàn phím hỗ trợ đèn nền cùng với hệ thống touchpad, trackpoint chất lượng cũng giúp cho người dùng tăng hiệu suất công việc, sử dụng thoải mái hơn trong thời gian dài.

Giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp

EliteBook luôn được biết đến là dòng máy tính cá nhân bảo mật hàng đầu thế giới. Để có được điều này, HP đã không ngừng cải tiến và tích hợp hàng loạt giải pháp bảo mật từ phần cứng đến phần mềm. Trong đó có thể kể đến tính năng chống nhìn trộm HP Sure View, phím tắt micro chuyên dụng, màn trập che camera, cảm biến vân tay một chạm, nhận diện khuôn mặt bằng hệ thống camera hồng ngoại độ chính xác cao, tất cả các thông tin bảo mật đều được mã hóa trong một con chip TPM 2.0 riêng biệt.

Thiết bị đi kèm nhiều công nghệ bảo mật từ HP.

Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp phần mềm khác như HP Sure Start bảo vệ và phục hồi BIOS khi bị tấn công; HP Sure Run đảm bảo các hàng phòng thủ quan trọng luôn hoạt động ngay cả khi hệ thống bị tấn công; HP Sure Click Pro giúp cô lập toàn bộ những trình duyệt, tập tin tiềm ẩn mã độc, mở và chỉnh sửa trong một máy ảo, khi tắt môi trường máy ảo này thì tất cả mã độc cũng biết mất theo; HP Sure Sense Pro dựa vào các thuật toán học sâu có khả năng bảo vệ thiết bị trước các cuộc tấn công chưa từng thấy trước đây.

Người dùng dù đang sử dụng máy tính của HP hay cả không thuộc HP đang có thể tải xuống và sử dụng miễn phí phần mềm HP Sure Click Pro từ nay đến hết ngày 30/9/2020.

HP EliteBook 700 series và EliteBook 800 series đang có mặt trên thị trường với nhiều tùy chọn cấu hình với mức giá bắt đầu từ 28,99 triệu đồng và 39,99 triệu đồng. Các sản phẩm laptop của HP được bảo hành chính hãng trong một năm với các dịch vụ bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí, bảo hành cấp tốc - nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp và bảo hành tận nhà.

Bảo An