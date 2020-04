HP A3 - giải pháp in ấn khổ lớn cho doanh nghiệp

Ngày nay, doanh nghiệp đang dần phải làm quen với các bản vẽ, catalogue sản phẩm, văn bản khổ lớn, in ấn, photocopy số lượng lớn. Lúc này, các thiết bị in ấn và photo khổ lớn, tốc độ cao đang dần khẳng định được vai trò của mình trong mỗi văn phòng. Điểm nổi nhất của các dòng máy photo A3 chính là khả năng đáp ứng tối ưu tất cả những nhu cầu in ấn hiện đại.

Tuy nhiên, chọn một máy photo A3 đúng không chỉ là những bản in và copy sắc nét, rõ ràng, khiến công việc trở nên suôn sẻ, trôi chảy mà còn là tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư ban đầu, cũng như chi phí vận hành.

Theo đại diện Nhật Lê - hệ thống phân phối thiết bị văn phòng có trụ sở tại TP HCM, khỏa lấp đi những hạn chế của máy in A4 thông thường, máy photo A3 đem lại cho các doanh nghiệp, văn phòng quy mô lớn, các cơ sở dịch vụ photocopy một tốc độ in, photocopy cao hơn, lên đến hàng trăm bản chỉ trong vòng vài phút, hay là khả năng linh hoạt trong việc thay đổi linh hoạt giữa các khổ giấy, mà vẫn đảm bảo chất lượng bản in sắc nét, rõ ràng.

In ấn, photocopy khổ lớn, nhanh chóng, tiết kiệm - máy photo A3 HP luôn đem lại trải nghiệm tốt cho người dùng

"Sự đa dạng sản phẩm khiến các máy photo A3 luôn phù hợp với mỗi nhu cầu cụ thể của đơn vị doanh nghiệp. Hơn hết, các dòng máy photo này đều đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường", đại diện hệ thống Nhật Lê nhấn mạnh.

Với giải pháp tất cả trongmột, máyphotocopy đa chức năngHP A3 được các doanh nghiệp chọn lựalà loại máy được nhận giải thưởng máy in đa chức năng bảo mật nhất thê giới thông qua tính năngHP Futuresmart cùng hệ thống bios tự phục hồi có tính năng theo dõi và chống tấn công mạng,giảm chi phí vận hành bằng cách kết hợp chức năng và gói hỗ trợ. Doanh nghiệp còn có thể in màu chuyên nghiệp với chi phí thấp nhất trên mỗi trang với HP PageWide. Quản lý đơn giản tập trung với bảng điều khiểndigitalrõ ràng.

Đa dạng mẫu mã, thiết kế, đa tính năng, bạn sẽ luôn tìm được máy photo A3 HP phù hợp với nhu doanh nghiệp của mình

Những máy photocopy đa chức năng đang được ưa chuộng tại hệ thống Nhật Lê như máy photo màu in phun HP Pagewide Managed MFP P77440dn; máy photo tốc độ cao HP LaserJet Managed MFP E82540dn, E82550dn, E82560dn; máy photo màu laser đa năng HP Color LaserJet MFP E77422dn, E77428dn...

Trở thành nhà phân phối thiết bị văn phòng của Tập đoàn HP tại Việt Nam vào năm 2017, và gần đây nhất là danh hiệu Đối tác Bạc trong lĩnh vực máy in, máy photo, mực in, các thiết bị văn phòng vào năm 2020, các dòng máy photo A3 HP chính hãng từ Nhật Lê luôn đảm bảo những yếu tố về chất lượng, khả năng vận hành - từ in ấn các bản vẽ kỹ thuật, tài liệu khổ lớn, photocopy số lượng lớn một cách nhanh chóng với một chi phí tiết kiệm tối đa. Song song với đó là hàng loạt chính sách chăm sóc khách hàng, hậu mãi, khuyến mãi.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phối phối thiết bị văn phòng, Nhật Lê luôn hiểu rõ về nhu cầu cụ thể của mỗi doanh nghiệp.

Qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH TM DV Nhật Lê là một trong những đại lý phân phối thiết bị văn phòng uy tín tại Việt Nam. Hệ thống kết nối khách hàng với các hãng điện tử lớn như HP, cùng một đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Nhật Lê không chỉ phân phối, mà còn giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa, phát huy tiềm năng, giải phóng năng lực làm việc của mỗi văn phòng hiện đại.

Bảo An