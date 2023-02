'How to Train Your Dragon' có bản người đóng

Đạo diễn Dean DeBlois xác nhận sẽ làm bản phim người đóng cho loạt hoạt hình ăn khách "How to Train Your Dragon" (Bí kíp luyện rồng).

Ngày 16/2, theo Variety, Dean DeBlois đạt thỏa thuận với hãng Universal để trở lại sản xuất dự án phim người đóng của How to Train Your Dragon. Nhà làm phim người Canada từng đạo diễn ba phần trước đó của thương hiệu, phát hành vào các năm 2010, 2014 và 2019. Bộ phim người đóng được kỳ vọng kịp ra rạp vào tháng 3/2025.

Trailer How To Train Your Dragon 3 Trailer "How To Train Your Dragon 3". Video: CGV

How to Train Your Dragon lấy bối cảnh vùng đất ma thuật Berk của người Vikin, kể về Hiccup và người bạn rồng tên Toothless của cậu. Dự án do Unviersal và hãng hoạt hình DreamWorks hợp tác sản xuất, dựa trên cuốn sách của nhà văn Cressida Cowell. Ba phần phim thành công về mặt thương mại, thu hơn 1,6 tỷ USD tại phòng vé. Phần một nhận nhiều đề cử Phim hoạt hình hay nhất của Oscar, Quả Cầu Vàng, CCA...

Sau thành công của loạt phim điện ảnh, hãng phát triển thêm nhiều series truyền hình dựa trên câu chuyện về vùng đất ma thuật của rồng và người Viking. Ba loạt phim DreamWorks Dragons, Rescue Riders và The Nine Realms ra đời, được khán giả đón nhận tích cực. Thương hiệu cũng phát triển một show diễn trượt băng nghệ thuật có tên How to Train Your Dragon on Ice dựa trên bộ phim.

Đạo diễn Dean DeBlois trở lại chỉ đạo dự án phim người đóng của thương hiệu "How to Train Your Dragon". Ảnh: Variety

Dean DeBlois sinh năm 1970, bắt đầu làm phim từ cuối thập niên 1980. Trước thành công của How to Train Your Dragon, ông được biết đến với loạt phim hoạt hình Lilo & Stitch và Mulan (1998) của hãng Disney.

Đạt Phan