Houthi tuyên án tử hình 17 người với cáo buộc làm gián điệp

YemenTòa án của Houthi tại thủ đô Sanaa tuyên án tử hình 17 người vì tội làm gián điệp cho nước ngoài, hai người khác lĩnh án tù 10 năm.

"Các bị cáo thông đồng với những quốc gia thù địch trong giai đoạn 2024-2025, cụ thể là Anh, Arab Saudi và Mỹ, làm gián điệp phục vụ lợi ích cho các quốc gia này thông qua đặc vụ của họ và từ cơ quan tình báo Israel Mossad", tòa án hình sự của Houthi tại thủ đô Sanaa ngày 22/11 thông báo.

17 người bị tuyên án tử hình và sẽ bị xử bắn tại nơi công cộng để răn đe công chúng, tòa án cho biết. Hai người khác bị kết án tù 10 năm, một người được tuyên trắng án. Luật sư Abdulbasit Ghazi đại diện cho một số bị cáo cho biết họ có thể kháng cáo.

Các bị cáo trong phiên xử của tòa hình sự ở thủ đô Sanaa ngày 22/11. Ảnh: Saba

Theo tòa án, những người này bị cáo buộc kích động và hỗ trợ tuyển mộ một số công dân, dẫn tới việc các cơ sở quân sự, an ninh của Houthi và địa điểm dân sự bị tập kích khiến hàng chục người thiệt mạng, gây thiệt hại vật chất trên diện rộng.

Tòa án cho biết Mossad chỉ đạo những người này, cung cấp thiết bị liên lạc được mã hóa và ứng dụng theo dõi vị trí, cũng như huấn luyện họ sử dụng camera ngụy trang và tích hợp chúng với hệ thống truyền phát trực tiếp.

Các bị cáo còn cung cấp cho đối phương thông tin về vị trí của hàng chục lãnh đạo và quan chức Houthi, lịch trình di chuyển của họ, bí mật liên quan đến tình hình chính trị, quân sự và an ninh, cùng thông tin về tên lửa, nơi bố trí bệ phóng và kho cất giữ.

Houthi đã nhiều lần tấn công mục tiêu Israel để thể hiện đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza. Israel đáp trả bằng những cuộc tập kích vào khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen. Anh và Mỹ cũng không kích một số mục tiêu của Houthi để ngăn họ chặn bắt hoặc tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ.

Houthi gần đây mở chiến dịch truy quét gián điệp trên diện rộng nhằm bắt những người bị nghi làm việc cho tình báo nước ngoài. Hoạt động này trở nên gắt gao hơn sau vụ không kích hồi cuối tháng 8 khiến lãnh đạo cơ quan hành pháp của Houthi là Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi cùng nhiều quan chức thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Saba)