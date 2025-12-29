Houthi dọa tấn công mục tiêu Israel ở Somaliland

Thủ lĩnh Houthi tuyên bố mọi sự hiện diện của Israel tại Somaliland đều là mục tiêu quân sự, sau khi Tel Aviv công nhận vùng lãnh thổ này.

"Chúng tôi coi bất kỳ sự hiện diện nào của Israel ở Somaliland đều là mục tiêu quân sự cho lực lượng vũ trang, vì điều đó cấu thành hành động gây hấn nhằm vào Somalia và Yemen, cũng như là mối đe dọa đối với an ninh khu vực", Abdulmalik al-Houthi, thủ lĩnh nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, ngày 28/12 tuyên bố.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Israel ngày 26/12 chính thức công nhận Somaliland, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên làm điều này kể từ khi vùng lãnh thổ trên đơn phương tuyên bố ly khai khỏi Somalia vào năm 1991. Somaliland nằm ở vùng Sừng châu Phi, tiếp giáp với Djibouti, Ethiopia và Somalia.

Tên lửa của lực lượng Houthi trong lễ diễu binh tại Sanaa, Yemen, tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Thủ lĩnh Houthi cho biết động thái của Israel sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thêm rằng điều này thể hiện "lập trường thù địch nhằm vào Somalia và các nước châu Phi xung quanh, cũng như Biển Đỏ, Yemen và những quốc gia dọc theo hai bờ Biển Đỏ".

Somaliland, vùng lãnh thổ đã đấu tranh trong nhiều thập kỷ để được cộng đồng quốc tế công nhận, có vị trí chiến lược ở Vịnh Aden và sở hữu tiền tệ, hộ chiếu, lực lượng vũ trang riêng. Giới quan sát nhận định xích lại gần với Somaliland sẽ giúp Israel tiếp cận Biển Đỏ dễ dàng hơn để mở các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Israel đã nhiều lần tập kích mục tiêu Houthi sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của nhóm vũ trang. Lực lượng Houthi tuyên bố chiến dịch này được tiến hành nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine tại Dải Gaza. Nhóm vũ trang ở Yemen đã ngừng tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại vùng lãnh thổ vào tháng 10.

Vị trí Somaliland. Đồ họa: Wikimedia

Somaliland đã bị cô lập về ngoại giao kể từ khi đơn phương tuyên bố độc lập, dù được cho là có độ ổn định lớn hơn so với Somalia, nơi thủ đô Mogadishu thường bị phiến quân Al-Shabaab tấn công.

Liên minh châu Phi, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo có trụ sở ở Arab Saudi đã lên tiếng chỉ trích động thái công nhận Somaliland của Israel. Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Somalia.

Phạm Giang (Theo AFP)