Houthi bắt 11 nhân viên Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc cho biết lực lượng Houthi đã xông vào các cơ sở của họ tại Yemen và bắt ít nhất 11 nhân viên.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen Hans Grundberg ngày 1/9 cho biết các vụ bắt người tại Sanaa và Hodeida xảy ra sau khi Houthi "xâm phạm trái phép" các cơ sở của họ và "chiếm đoạt tài sản". Hành động của Houthi vi phạm "nghĩa vụ cơ bản là tôn trọng và bảo vệ an toàn, phẩm giá cũng như khả năng thực hiện công việc thiết yếu tại Yemen của nhân viên Liên Hợp Quốc", ông nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres xác nhận 11 nhân viên đã bị lực lượng Houthi "bắt tùy tiện". Ông kêu gọi "thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện" cho họ.

Nguồn tin an ninh ở Sanaa tiết lộ trong số nhân viên bị bắt có những người thuộc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). WFP ngày 31/8 ra tuyên bố khẳng định "việc bắt tùy tiện nhân viên nhân đạo là không thể chấp nhận được. An toàn và an ninh của họ là yếu tố thiết yếu để thực hiện công việc nhân đạo cứu người".

Xe Liên Hợp Quốc đỗ bên ngoài trụ sở của Houthi ở Taez, thành phố lớn thứ ba Yemen, hồi tháng 2/2024. Ảnh: AFP

Theo đặc phái viên Grundberg, Houthi đến nay đã bắt 23 nhân viên Liên Hợp Quốc, một số bị bắt từ năm 2021 và 2023. Hồi tháng một, lực lượng này cũng bắt 8 người.

Hôm 30/8, một nguồn tin an ninh Yemen cho hay Houthi đã bắt hàng chục người tại Sanaa và các khu vực khác, cáo buộc họ "hợp tác với Israel". Động thái này diễn ra sau cuộc không kích của Israel hôm 28/8 khiến quan chức đứng đầu chính quyền Houthi ở thủ đô Sanaa Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi cùng hàng loạt thành viên cấp cao khác thiệt mạng. Nhóm tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Israel sau sự việc.

Houthi là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite nổi lên ở Yemen từ những năm 2000, nhằm đối đầu với cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh, người điều hành đất nước từ năm 1990 cho đến khi từ chức năm 2012. Năm 2014, Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa, lật đổ chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi và khiến ông phải lưu vong.

Vị trí Israel và Yemen. Đồ họa: Amwaj

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra tại Dải Gaza hồi tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa và UAV vào Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas.

Hầu hết đòn tấn công của Houthi đều bị đánh chặn, nhưng chúng cũng khiến Israel tiến hành những cuộc không kích đáp trả vào các mục tiêu của lực lượng này tại Yemen.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)