House Of Luggage ưu đãi vali, balo và túi xách dịp Tết

House Of Luggage (HOL) - hệ thống bán lẻ vali, balo, túi xách, triển khai chương trình ưu đãi với giá từ 999.000 đồng kèm nhiều quyền lợi khác.

Mỗi dịp đầu năm, nhu cầu sắm sửa hành lý để du xuân, về quê hay du lịch ngắn ngày luôn tăng cao. Mừng Tết Nguyên đán 2026, HOL áp dụng chương trình ưu đãi vali từ 999.000 đồng cùng nhiều khuyến mại cho balo, túi xách. Người tiêu dùng có thể chọn đa dạng mẫu mã, màu sắc từ sang trọng, trẻ trung đến năng động.

Cửa hàng House Of Luggage tại Diamond Plaza TP HCM. Ảnh: HOL

Dịp này, hệ thống bán lẻ tung hàng nghìn combo vali và nhấn mạnh đây là giải pháp mua sắm tiết kiệm cho gia đình lẫn nhóm bạn, hợp với kế hoạch du xuân. Cụ thể, hai vali có giá chỉ từ hai triệu đồng, với màu sắc và kích thước đa dạng.

Đại diện thương hiệu cho biết: "Ưu đãi combo có lợi hơn so với mua lẻ từng sản phẩm, kèm chế độ bảo hành chính hãng toàn cầu".

Combo hai vali American Tourister Airconic (size cabin và trung). Ảnh: HOL

Bên cạnh đó, hệ thống ra mắt nhiều bộ sưu tập vali, balo mới thuộc thương hiệu quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp hành lý đầu năm. Điển hình với hai bộ sưu tập vali American Tourister PaXtra - khoang chứa tỷ lệ 20:80 và Curvus - trang bị khóa bánh xe StePause, người tiêu dùng được tặng balo đa năng khi mua sắm dịp Tết.

Nhiều bộ sưu tập vali mới từ thương hiệu Thụy Sĩ, Nhật Bản cũng ra mắt với thiết kế vừa chú trọng thẩm mỹ, vừa cải tiến về trọng lượng, chất liệu lẫn khả năng vận hành mượt mà.

Bộ sưu tập vali PaXtra và Curvus (phải). Ảnh: American Tourister

Ngoài ra, chương trình lì xì diễn ra độc quyền tại chuỗi cửa hàng HOL toàn quốc đến hết 28/2. Cụ thể, mua càng nhiều, người dùng càng hưởng nhiều ưu đãi: giảm thêm 5% trên tổng hóa đơn từ hai triệu; 10% cho hóa đơn từ 5 triệu. Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng online từ 1,5 triệu đồng.

HOL cũng cung cấp quà tặng doanh nghiệp dịp Tết theo nhu cầu với giá phù hợp, thủ tục nhanh gọn. "Loạt phụ kiện, balo, túi xách, vali, đồng hồ là gợi ý quà Tết để doanh nghiệp tặng khách hàng", đại diện hệ thống bán lẻ nói thêm.

Qua 26 năm phát triển, HOL xây dựng hơn 100 cửa hàng tại trung tâm thương mại trên toàn quốc, đáp ứng đa dạng nhu cầu - từ du lịch cá nhân, công tác, gia đình đến người thường xuyên di chuyển quốc tế.

