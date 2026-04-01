House Of Luggage triển khai chiến dịch 'thu cũ - đổi mới' vali

House Of Luggage (HOL) triển khai chiến dịch "Luggage Trade-in 2026" (thu vali cũ, đổi sản phẩm mới) với ưu đãi đến 50%, góp phần giảm rác thải, bảo vệ môi trường.

Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình Luggage Trade-in 2026 áp dụng cho tất cả dòng vali, không phân biệt thương hiệu, kích thước hay tình trạng hư hỏng. Chỉ cần mang vali cũ đến hệ thống cửa hàng House Of Luggage trên toàn quốc, đội ngũ nhân viên sẽ hỗ trợ kiểm tra và áp dụng ưu đãi khi đổi sang thiết kế mới.

Chương trình "Luggage Trade-in 2026" khuyến khích khách hàng mang vali cũ đến hệ thống cửa hàng để đổi sang sản phẩm mới với mức ưu đãi đến 50%. Ảnh: House Of Luggage

Trường hợp đặt hàng online, người dùng có thể đem vali cũ đến cửa hàng gần nhất để tiến hành thu hồi. "Tín đồ xê dịch có thể dễ dàng tiếp cận các dòng vali chất lượng với chi phí hợp lý mà vẫn được hưởng chế độ bảo hành chính hãng toàn cầu. Đây là cơ hội để mọi người nâng cấp hành lý, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu du lịch và công tác ngày càng gia tăng", đại diện nhà phân phối cho hay.

Cửa hàng tại Crescent Mall, TP HCM. Ảnh: House Of Luggage

Sau khi thu hồi, House Of Luggage sẽ chuyển toàn bộ vali cũ đến các đơn vị xử lý chuyên nghiệp để tái chế hoặc tái sử dụng vật liệu. Quá trình này có thể giảm thiểu lượng rác thải nhựa và kim loại ra môi trường - vốn là những thành phần khó phân hủy nếu xử lý theo cách thông thường.

Đại diện đơn vị nhấn mạnh chương trình hướng mục tiêu lâu dài là tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường, kỳ vọng tạo tác động tích cực, dù ở quy mô nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực.

Các bộ sưu tập vali Samsonite trong chiến dịch "Luggage Trade-in 2026". Ảnh: House Of Luggage

Qua 26 năm phát triển, hiện House Of Luggage (HOL) xây dựng hơn 100 cửa hàng tại trung tâm thương mại trên toàn quốc, đáp ứng đa dạng nhu cầu - từ du lịch cá nhân, công tác, gia đình đến người thường xuyên di chuyển quốc tế.

Hiện đơn vị phân phối vali, balo, túi xách, đồng hồ và phụ kiện du lịch chính hãng từ Samsonite, American Tourister, Traveler's Choice, Delsey, Victorinox, Wenger, ACE... Đơn vị cam kết cung cấp nhiều mẫu vali thời trang, đa màu sắc, tích hợp nhiều tính năng và ứng dụng công nghệ mới nhất nhằm mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho khách.

"Việc đổi sang vali mới giúp người dùng nâng tầm hành trình, cải thiện trải nghiệm trong các chuyến đi dài hay công tác", đại diện nhà phân phối nói thêm.

Hiếu Châu