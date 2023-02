Hotgirl Tina Dương bán ôtô của người khác để 'trả tiền sim số đẹp'

Bình ThuậnNinh Thị Vân Anh, tức hotgirl Tina Dương, bị cáo buộc thuê ôtô rồi đem bán lấy 500 triệu để trả tiền mua sim điện thoại số đẹp và mở shop trái cây.

Hành vi của Vân Anh (28 tuổi, còn gọi là Tina Dương) được Công an tỉnh Bình Thuận nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan điều tra, tháng 10/2022. Ảnh: Tư Huynh

Theo kết luận điều tra, ngày 24/1/2002, Vân Anh hợp đồng thuê ôtô Vinfast Lux của Công ty Gia đình Việt (TP HCM) trong thời hạn 3 tháng để làm phương tiện đi lại. Doanh nghiệp cử nhân viên đưa xe ra Phan Thiết giao cho bị can theo thỏa thuận. Vân Anh trả số tiền 50 triệu đồng (gồm 45 triệu đồng tiền thuê ôtô tháng đầu tiên và 5 triệu phí giao xe).

Khi hết hợp đồng thuê, công ty nhiều lần yêu cầu trả xe nhưng Vân Anh cố tình trốn tránh và cũng không trả tiền thuê xe hai tháng còn lại. Bị can sau đó chạy xe ra tỉnh Ninh Bình để mở cửa hàng bán trái cây, theo lời hứa với một người đàn ông. Cùng thời điểm, Vân Anh mua trả góp 2 sim điện thoại số đẹp (xxxx777999 và xxxx176666) của một người ở tỉnh Hải Dương với giá hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, để có tiền trả góp mua sim số đẹp và mở shop trái cây, ngày 9/6/2022, Vân Anh đem chiếc Vinfast Lux bán cho một nam thanh niên với giá 500 triệu đồng. Anh này đưa trước 390 triệu đồng, số còn lại sẽ trả khi có giấy tờ.

Vân Anh lên mạng xã hội đặt làm giả giấy tờ xe, giao cho nam thanh niên và nói dối "chờ người anh họ (đứng tên chủ xe) đi công tác về sẽ làm giấy ủy quyền sang tên đổi chủ ngay".

Trong thời gian này, nhân viên Công ty Gia đình Việt lần theo định vị chiếc xe, tìm đến Ninh Bình nhưng Vân Anh trốn tránh. Đại diện chủ xe gửi đơn tố cáo đến Công an thành phố Ninh Bình.

Do thiếu nợ nhiều người, Vân Anh bỏ trốn vào Sài Gòn rồi đến TP Phan Thiết sinh sống. Tháng 10/2022, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án và bị can, nhưng giá trị tang vật là hơn 774 triệu đồng - vượt quá thẩm quyền thụ lý (trên 500 triệu đồng) nên vụ án được chuyển cho Công an tỉnh Bình Thuận điều tra.

Quá trình điều tra, Vân Anh "thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi".

Việt Quốc