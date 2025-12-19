Hotgirl esports Thái Lan có thể nhận án 3 năm tù

Vụ Warasin Naraphat bị phát hiện gian lận, dẫn đến án cấm thi đấu trọn đời, làm dấy lên tranh luận về khả năng xử lý hình sự và một án tù cho VĐV esports này.

Trường hợp của Warasin, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực. Sau khi bị phát hiện vi phạm quy định thi đấu và loại khỏi SEA Games 33, nữ tuyển thủ này nhận án cấm thi đấu trọn đời từ ban tổ chức và đơn vị quản lý.

Vụ gian lận của Naphat Warasin tại SEA Games 33 gây chấn động. Ảnh: Thaiger

Theo trang Thethaiger, sự việc làm dấy lên câu hỏi là liệu hành vi gian lận tại một đại hội thể thao quốc tế có thể bị xử lý đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí phải ngồi tù hay không.

Khi được Thethaiger hỏi về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng trong điều kiện thông thường, câu trả lời là khó. Việc dùng phần mềm hỗ trợ chơi hoặc thiết bị can thiệp trái phép được xem là vi phạm điều lệ thi đấu, kéo theo các biện pháp kỷ luật như truất quyền thi đấu, tước thành tích hoặc cấm thi đấu dài hạn.

Những hình thức xử lý này thuộc thẩm quyền của ban tổ chức giải và các liên đoàn thể thao, không phải phán quyết của tòa án, do đó chưa đủ cơ sở để áp dụng hình phạt tù.

Khả năng bị xử lý hình sự chỉ phát sinh nếu hành vi gian lận đáp ứng đầy đủ cấu thành của các tội danh theo luật. Một trong những căn cứ được nhắc đến là Luật Thúc đẩy thể thao chuyên nghiệp, vốn điều chỉnh các hành vi dàn xếp tỷ số hoặc làm sai lệch kết quả thi đấu.

Tuy nhiên, điều kiện then chốt là phải chứng minh được việc đưa hoặc nhận lợi ích vật chất, chẳng hạn tiền bạc hoặc lợi ích từ cá cược. Nếu gian lận chỉ nhằm mục đích giành chiến thắng, không có bằng chứng về giao dịch tài chính hay thỏa thuận ngầm, khả năng áp dụng luật này là rất thấp.

Một hướng tiếp cận khác là Luật Tội phạm máy tính, nhưng việc xử lý hình sự cũng đòi hỏi bằng chứng kỹ thuật cho thấy người vi phạm đã xâm nhập trái phép, tấn công hoặc làm tổn hại hệ thống máy chủ của giải đấu. Trong trường hợp chỉ cài đặt phần mềm hỗ trợ trên thiết bị cá nhân, không can thiệp vào hệ thống trung tâm, cơ sở để khởi tố hình sự được đánh giá là chưa đủ vững chắc.

Dù vậy, theo luật sư Monchai Jongkairattanakul, một góc nhìn pháp lý khác vẫn được đặt ra. Ông cho rằng nếu chứng minh được VĐV cố tình che giấu hành vi gian lận để đạt được lợi ích như huy chương hoặc tiền thưởng, hành vi này có thể bị xem xét dưới góc độ lừa đảo, với mức hình phạt tù lên tới 3 năm.

Theo phân tích này, trong khi các quy định về thể thao chuyên nghiệp thường áp dụng cho hành vi "bán độ", thì gian lận nhằm chiến thắng có thể bị coi là lừa dối ban tổ chức hoặc công chúng.

Một điểm đáng chú ý khác là trách nhiệm của các thành viên trong đội tuyển. Luật sư cảnh báo, nếu có người biết hoặc nghi ngờ hành vi gian lận nhưng vẫn im lặng, không báo cáo với HLV hay ban tổ chức, họ có thể bị xem là đồng phạm theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh đó, quyết định rút toàn bộ đội tuyển khỏi giải đấu được đánh giá là biện pháp "cắt lỗ sớm", nhằm tránh hệ quả pháp lý nghiêm trọng hơn nếu đội vẫn tiếp tục thi đấu và giành thành tích.

Vụ việc của Tokyogurl hiện vẫn dừng lại ở mức án phạt nặng nhất trong sự nghiệp thể thao, chưa có dấu hiệu khởi tố hình sự. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là lời cảnh báo rõ ràng cho VĐV thể thao điện tử: ranh giới giữa vi phạm điều lệ thi đấu và vi phạm pháp luật là rất mong manh.

Việc chủ động báo cáo sai phạm khi phát hiện dấu hiệu gian lận không chỉ bảo vệ tính minh bạch của giải đấu, mà còn là cách để mỗi cá nhân tránh nguy cơ liên đới trách nhiệm hình sự - cái giá có thể còn nặng nề hơn cả việc bị cấm thi đấu.

Ông Santih Lotthong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á. Ảnh: PPTV

Tokyogurl, người chơi ở vị trí Xạ thủ trong đội tuyển Liên quân Mobile Thái Lan, bị xác định vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao Điện tử, là sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu diễn ra ngày 15/12.

Ngày 18/12, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan, ông Santi Lothong, xác nhận đã biết danh tính người đóng vai thi đấu hộ Tokyogurl tại SEA Games 33. Theo ông, có bằng chứng kỹ thuật rõ ràng, từ việc kiểm tra hành vi trong trận đấu, trao đổi màn hình, đến việc sử dụng phần mềm Discord để chia sẻ màn hình và điều khiển trận đấu, với hai tài khoản đăng nhập đồng thời.

Hệ thống IP của ban tổ chức được thiết lập để kiểm soát, nhưng IP thực tế của người chơi lại từ một mạng khác, giúp liên đoàn lần ra danh tính. Chủ tịch Santi cho biết người này là VĐV bán chuyên (semi-pro), có kỹ năng chơi game cao, nhưng tên vẫn chưa được tiết lộ vì ban tổ chức còn đang kiểm tra các khía cạnh pháp lý.

Ông Lothong nhấn mạnh, Liên đoàn sẽ tiến hành điều tra triệt để, xem liệu còn ai khác liên quan và để khôi phục uy tín cho thể thao điện tử Thái Lan. Mọi vi phạm nếu phát hiện sẽ không được bỏ qua.

Hồng Duy (theo Thethaiger, Sanook)