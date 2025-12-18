Hotgirl esports Thái Lan bị cấm thi đấu trọn đời

Thái LanTuyển thủ esports Warasin Naraphat nhận án phạt nặng nhất sau vụ gian lận trong nội dung RoV nữ tại SEA Games 33.

Warasin, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, bị loại khỏi SEA Games 33 vì vi phạm nghiêm trọng quy định kỹ thuật trong quá trình thi đấu. Cô bị Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) tố cáo đã sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu gặp Việt Nam diễn ra ngày 15/12.

TESF xem đây là bài học lớn trong công tác quản lý VĐV và cam kết siết chặt các tiêu chuẩn về tinh thần fair play trong thời gian tới.

Ngày 17/12, theo trang Dailynews.co.th, các bên liên quan đồng loạt công bố các án phạt. Cụ thể, nhà phát hành Garena cấm Tokyogurl tham gia tất cả các giải đấu Arena of Valor, với hiệu lực từ ngày 16/12/2025. Đội chủ quản TALON cũng xác nhận chấm dứt hợp đồng với VĐV này ngay lập tức. Ban tổ chức RoV Esports cũng áp dụng mức kỷ luật cao nhất khi ban hành lệnh cấm thi đấu trọn đời với Tokyogurl, khép lại một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử eSports Thái Lan.

Vụ gian lận của Naphat Warasin tại SEA Games 33 gây chấn động. Ảnh: Thaiger

"Từ một tuyển thủ nữ từng được kỳ vọng, Tokyogurl phải đối mặt với án phạt nặng nhất trong sự nghiệp", Dailynews.co.th bình luận. "Vụ việc được xem là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử eSports Thái Lan, đồng thời là lời cảnh tỉnh về đạo đức nghề nghiệp, tính minh bạch và tinh thần fair play trên đấu trường quốc tế".

Liên quan vụ việc, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết sẽ ủng hộ TESF xem xét xử lý Tokyogurl theo quy định pháp luật, nếu phát hiện đủ yếu tố cấu thành vi phạm ngoài phạm vi thể thao.

Ông Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng Cục thể thao Thái Lan, cho biết đã trao đổi trực tiếp với ông Santih Lotthong, Chủ tịch TESF. Trước mắt, TESF sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo lên Hội đồng SEA Games và Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á để xử lý kỷ luật ở cấp độ thể thao theo đúng quy trình.

Theo ông Kongsak, ở góc độ pháp lý, các cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ lưỡng để xác định hành vi của Tokyogurl có vi phạm luật pháp hay không. Tổng cục đã giao TESF tiếp tục theo dõi và báo cáo chi tiết. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu siết chặt các quy định, nâng mức chế tài và tăng cường biện pháp phòng ngừa nhằm tránh lặp lại những sự cố tương tự trong tương lai.

Người đứng đầu ngành thể thao Thái Lan nhấn mạnh gian lận là hành vi không thể chấp nhận ở bất kỳ môn thể thao nào. Ông cũng đánh giá cao vai trò của tổ trọng tài Thái Lan khi phát hiện và báo cáo sai phạm một cách trung thực, dù liên quan đến VĐV chủ nhà.

"Thái Lan luôn khẳng định nguyên tắc công bằng, minh bạch khi đăng cai SEA Games. Vụ việc này cho thấy chúng tôi không bao che, không thiên vị và sẵn sàng xử lý nghiêm minh để bảo đảm tiêu chuẩn chung của SEA Games, tạo niềm tin cho cộng đồng thể thao Đông Nam Á", ông Kongsak nói.

Ông Santih Lotthong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á. Ảnh: PPTV

Trong khi đó, Chủ tịch TESF đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, ông Santih Lotthong cho biết ban tổ chức phát hiện bất thường ngay từ lúc Tokyogurl vào bàn thi đấu và tự ý thao tác cài đặt trên thiết bị trước trận. Theo ông, eSports là môn thể thao để lại dấu vết kỹ thuật rõ ràng trên thiết bị, do đó mọi hành vi đăng nhập, cài đặt đều có thể được truy vết. Trọng tài đã ghi nhận việc xuất hiện hai tài khoản đăng nhập trong cùng một ứng dụng và lưu giữ toàn bộ hình ảnh, dữ liệu làm bằng chứng.

Ông Santih cũng lý giải việc chỉ Tokyogurl bị kỷ luật, trong khi các thành viên khác không chịu án phạt cá nhân. Theo quyết định của tổ trọng tài quốc tế, các tuyển thủ còn lại không sử dụng phần mềm cấm và không có hành vi tiếp tay. Tuy nhiên, để thể hiện tinh thần trách nhiệm và danh dự quốc gia, toàn đội đã thống nhất xin rút khỏi SEA Games 33.

Liên quan tình trạng sức khỏe của Tokyogurl sau trận, Chủ tịch TESF cho biết tuyển thủ này đã được đội ngũ y tế tại sân kiểm tra và chuyển tới bệnh viện trong tối 15/12. Kết luận ban đầu từ bác sĩ xác định không có dấu hiệu tổn thương thần kinh, mà là vấn đề về đường tiêu hóa.

Về nghi vấn có người thi đấu thay, ông Santih khẳng định TESF đã thu thập đầy đủ bằng chứng kỹ thuật và đang tiếp tục truy vết lịch sử đăng nhập. Ông nhấn mạnh Tokyogurl bị cấm lên đội tuyển vĩnh viên, đồng thời cảnh báo bất kỳ cá nhân hay CLB nào liên quan, nếu bị xác định có hành vi tiếp tay, cũng sẽ đối mặt án kỷ luật tương tự.

"Gian lận là điều không thể chấp nhận trong bất kỳ môn thể thao nào. Nếu có người làm tổn hại đến eSports Thái Lan, chúng tôi buộc phải xử lý đến cùng", ông Santih nói, đồng thời cho biết TESF đã tham vấn Tổng cục Thể thao Thái Lan để bảo đảm việc xử lý đúng quy định và không bỏ lọt trách nhiệm.

Hồng Duy (theo Daily News, Khaosod)