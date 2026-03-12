Hotel Indigo Saigon The City kỷ niệm một năm hoạt động

Sau một năm hoạt động, Hotel Indigo Saigon The City tổ chức chuỗi hoạt động tháng 3 nhằm tri ân khách lưu trú, đối tác và cộng đồng xung quanh khách sạn.

Khách sạn nằm trong một con hẻm ngay trung tâm TP HCM, gần khu Ba Son. Theo đại diện đơn vị, hành trình một năm được xây dựng quanh ý tưởng kể lại câu chuyện khu phố thông qua thiết kế, ẩm thực và các trải nghiệm dành cho khách lưu trú.

Không gian sảnh lễ tân với thiết kế lấy cảm hứng từ những khu phố, con hẻm quanh TP HCM. Ảnh: Hotel Indigo Saigon

Nhân kỷ niệm một năm đi vào hoạt động, nhà hàng The Shipyard tại khách sạn giới thiệu thực đơn đặc biệt mang tên "A Taste Of Our Neighbourhood" (Hương vị của khu phố) xuyên suốt tháng 3. Thực đơn được xây dựng bởi bếp trưởng điều hành Xuân Hướng cùng bếp trưởng Xuân Tâm - cựu Chủ tịch Hiệp hội Siêu đầu bếp Thế giới tại Việt Nam.

Menu gồm 5 món à-la-carte (gọi món), kết hợp nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực Việt với cách chế biến hiện đại. Theo đại diện khách sạn, thực đơn hướng tới việc tái hiện những lát cắt đời sống của TP HCM thông qua hương vị và cách trình bày.

Menu đặc biệt sẽ được phục vụ tại nhà hàng The Shipyard xuyên suốt tháng 3. Ảnh: Hotel Indigo Saigon

Ngoài ra, từ ngày 1 đến 31/3, khách lưu trú tại khách sạn sẽ nhận được những tấm postcard do khách sạn thiết kế riêng. Thông qua chương trình "From Hotel Indigo Saigon With Love", khách có thể viết lại cảm nhận, lời chúc hoặc kỷ niệm trong thời gian lưu trú. Các tấm thiệp sau đó được trưng bày tại khu vực sảnh như một phần hoạt động kỷ niệm năm đầu tiên của khách sạn.

Ngày 14/3, khách sạn tổ chức workshop nước hoa mang tên "The Scent of Hẻm" (Hương thơm của Hẻm) dành cho khách lưu trú với sự tham gia của thương hiệu De Sainty Labo. Hoạt động lấy cảm hứng từ những mùi hương quen thuộc của các con hẻm TP HCM như nắng buổi sáng, mùi gỗ từ cửa nhà, hương trái cây và hoa từ các gánh hàng rong. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, người tham dự có thể tự pha chế chai nước hoa 20 ml để lưu giữ trải nghiệm cá nhân.

Khách hàng có thể viết lại cảm nhận, lời chúc hoặc kỷ niệm trong thời gian lưu trú bằng những tấm postcard do khách sạn thiết kế. Ảnh: Hotel Indigo Saigon

Trước đó vào ngày Quốc tế Phụ nữ, khách sạn triển khai chương trình tặng quà cho khách nữ sử dụng dịch vụ tại nhà hàng The Shipyard. Ngoài ra, những khách nữ dùng bữa tối hoặc thưởng thức trà chiều sẽ nhận bộ sản phẩm chăm sóc da từ thương hiệu Cocoon Vietnam, gồm gel tắm đường thốt nốt An Giang 500 ml và tẩy da chết toàn thân đường thốt nốt An Giang 200 ml, áp dụng từ nay đến hết tháng 3.

Set bánh trà chiều phục vụ tại khách sạn nhân dịp kỷ niệm một năm hoạt động. Ảnh: Hotel Indigo Saigon

Theo đại diện khách sạn, việc hợp tác với thương hiệu Việt sử dụng nguyên liệu bản địa là một phần trong định hướng kết nối với các giá trị địa phương. Bà Amy Nhã, Tổng quản lý Hotel Indigo Saigon The City, cho biết năm đầu tiên hoạt động là giai đoạn quan trọng để khách sạn xây dựng bản sắc và kết nối với cộng đồng xung quanh.

"Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của khách lưu trú, sự đồng hành của đối tác và nỗ lực của đội ngũ nhân viên trong suốt năm đầu tiên", bà nói.

Theo bà Nhã, khách sạn định vị không chỉ là nơi lưu trú mà còn là không gian kể lại những câu chuyện về khu phố và nhịp sống địa phương. Sau một năm hoạt động, khách sạn tiếp tục duy trì các trải nghiệm gắn với chủ đề khu phố và văn hóa địa phương trong các chương trình dành cho khách lưu trú.

Đan Minh