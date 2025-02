Hốt hoảng với mẹo ngủ ngon trên máy bay của TikToker

Khi thấy nhiều du khách học theo mẹo giúp ngủ ngon trên máy bay của một TikToker, các chuyên gia hàng không "hốt hoảng'', lập tức khẳng định điều này "vô cùng nguy hiểm".

Ngủ là lựa chọn được nhiều người áp dụng nhất khi đi máy bay, vì họ muốn được nghỉ ngơi cũng như "giết thời gian" cho những chặng dài. Do đó, nhiều Tiktoker đã đăng tải video chia sẻ nhiều mẹo giúp ngủ ngon hoặc dễ ngủ trên máy bay, thu hút nhiều sự quan tâm từ du khách.

Ngồi co chân úp mặt lên đầu gối để ngủ, dây an toàn vòng qua mắt cá chân là cách nhiều người làm theo hướng dẫn của các TikToker. Tuy nhiên, chuyên gia y tế và hàng không đều phản đối cách ngồi này. Ảnh: CNN

Trong các video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng trong một năm trở lại, nhiều TikToker, blogger du lịch và hành khách có hành động giống nhau: co chân lên ghế, để đầu gối ngang ngực và đặt chân vào mép ghế. Sau đó, họ thắt dây an toàn vòng qua mắt cá chân để giữ chân không bị trượt khỏi mép ghế, cũng như gục đầu lên gối ngủ.

Mẹo được cho là giúp ngủ ngon này nhanh chóng bị các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn hàng không lên tiếng phản đối. Sara Nelson, Chủ tịch Hiệp hội tiếp viên hàng không (CWA), đại diện cho 55.000 tiếp viên tại 20 hãng bay, nhận định kiểu ngồi như trên "vô cùng nguy hiểm".

Theo Sara, dây an toàn được thiết kế để vòng qua người khách và đặt lên đùi. Đây là tư thế an toàn, bảo vệ khách tốt nhất trong trường hợp bất ngờ có nhiễu động, hạ cánh khẩn cấp hoặc tai nạn. Nếu không thắt dây an toàn đúng cách, hành khách không chỉ đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm, mà còn làm người bị thương người ngồi cạnh.

Bên cạnh đó, thắt dây an toàn sai như phía trên có thể đẩy khách đối mặt rắc rối với pháp luật, nếu cố tình làm theo có thể chịu khoản tiền phạt lên đến 35.000 USD, dựa vào quy định an toàn bay và chính sách các hãng bay. "Đây là hành vi vi phạm quy định, hướng dẫn của tổ bay. Hãy dừng lại", Sara nói.

Nhiều du khách cũng có phản ứng trái chiều về mẹo giúp ngủ ngon bằng cách co hai chân lên ghế. Một số người nói vẫn sẽ thử làm điều này trên chuyến bay tiếp theo. Nhưng hầu hết đều nói rằng mẹo này không khả thi do chân họ quá dài, ghế quá nhỏ để co chân suốt thời gian bay. Bên cạnh đó, hành khách đều cho rằng nếu điều này ảnh hưởng đến an toàn bay, có thể gây nguy hiểm cho bản thân, họ cũng "không dại gì mà áp dụng". Số ít cho rằng sẽ cố gắng kiếm tiền để trở nên giàu có và mua vé hạng nhất mỗi khi bay để ngủ cho thoải mái.

Nhiều chuyên gia hàng không và y tế cũng lên tiếng sau phát ngôn của Sara. Họ cảnh báo du khách dễ bị chấn thương nếu máy bay rơi vào vùng nhiễu động mạnh với tư thế ngồi như trên, với dây quấn vào chân. Các chuyên gia y khoa cho rằng thắt dây an toàn quanh mắt cá chân quá chặt sẽ tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tiến sĩ Nathan Connell, bác sĩ huyết học tại Bệnh viện Brigham & Women kiêm Phó giáo sư tại trường Y Harvard ở Boston, Mỹ nói "rất khó để khẳng định chính xác mẹo du lịch này có dẫn đến gây đông máu ở chân hay không". Tuy nhiên, Connel khẳng định "bản thân luôn cẩn thận với bất kỳ hành động nào dẫn đến hạn chế lưu thông máu" vì điều này có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Các chuyên gia của Hiệp hội Huyết học Mỹ lưu ý hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào đánh giá mọi nguyên nhân gây ra "huyết khối tĩnh mạch" (cục máu đông). Dù vậy, khảo sát của Hiệp hội cho thấy thời gian bay trên 4 tiếng có thể dẫn đến một số nguy cơ tăng cao bị cục máu đông và các chuyến bay trên 8 giờ có nguy cơ cao hơn nữa.

Các chuyên gia khuyên du khách trước khi lên máy bay nên mặc quần áo rộng rãi, uống nhiều nước và tranh thủ vận động trong chuyến bay như thỉnh thoảng đi bộ từ chỗ ngồi ra nhà vệ sinh, khi đèn tín hiệu cài dây an toàn đã tắt, để máu được lưu thông.

"Bay là hoạt động cực kỳ an toàn. Chỉ cần tìm hiểu giảm thiểu nguy cơ bị cục máu đông, bạn sẽ có một chuyến đi tuyệt vời", đại diện Hiệp hội cho biết. Và điều này bao gồm cả việc không thắt dây an toàn qua mắt cá chân.

Anh Minh (Theo CNN)