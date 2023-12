Hot girl ở Sài Gòn tổ chức cho hoa khôi, người mẫu bán dâm

Hồ Thị Hạnh, 22 tuổi, bị cáo buộc làm quen một số hoa hậu, hoa khôi... rồi dụ bán dâm cho đại gia với giá hàng chục triệu đồng một lượt, hưởng 30% phí môi giới.

Ngày 31/12, Hạnh và Đậu Thị Liên bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Môi giới mại dâm.

Hồ Thị Hạnh (trái) và Đậu Thị Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, điều tra tội phạm trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện đường dây mại dâm có một số người mẫu ảnh nổi tiếng, sinh viên, diễn viên điện ảnh, hoa khôi, hot girl... do Hạnh cầm đầu.

Đêm cuối tháng 12, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận 5 và 10 đồng loạt ập vào khách sạn trên đường Tô Hiến Thành, bắt quả tang người mẫu ảnh 23 tuổi cùng hoa khôi 27 tuổi của một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, đang bán dâm giá 50 triệu đồng mỗi lượt. Tại khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo (quận 5), cảnh sát phát hiện một nữ sinh và một hot girl trên mạng "đi khách" với giá 14 triệu đồng.

Những người đẹp khai được Hạnh và Liên giới thiệu bán dâm, chi phí môi giới 30%.

Cơ quan điều tra xác định, Hạnh xây dựng hình tượng thành đạt trên mạng xã hội. Cô thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, đi du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền... Tiếp đó, Hạnh tiếp cận, lôi kéo các người đẹp "muốn nhanh có tiền" tham gia vào đường dây mại dâm.

Khi bị bắt, Hạnh quản lý trên 30 cô gái trẻ sẵn sàng bán dâm, trong đó phần lớn là các hot girl nổi tiếng, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh... Cô ra giá bán dâm của họ 14-50 triệu đồng mỗi lượt, cắt "cò" 30%. Còn Liên cũng quen nhiều đại gia, thường xuyên chào mời họ "vui vẻ" với các người đẹp, kết nối hai bên rồi lấy phí môi giới.

Ngoài ra, cảnh sát còn cáo buộc Hạnh và Liên nhiều lần bán dâm cho các đại gia ở TP HCM với giá 1.000-2.000 USD mỗi lần.

Công an TP HCM đang trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để giữ an ninh trật tự cho người dân đón Tết Nguyên đán 2024. Liên tiếp những ngày qua, Công an TP HCM và các quận huyện đã bắt nhiều băng nhóm giang hồ, cướp giật. Với tệ nạn mại dâm, cảnh sát triệt phá nhiều đường dây lớn như: Nguyễn Trần Cao Nguyên, 41 tuổi, cơ trưởng một hãng hàng không, tổ chức cầm đầu; Zhang Lei, 38 tuổi, bị cáo buộc tuyển 200 nhân viên nữ tại nhà hàng Fortune ở quận 5 để phục vụ khách nước ngoài đến hát karaoke và mời chào mua dâm.

Quốc Thắng