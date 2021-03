Hot boy bóng rổ đóng MV của Trang Pháp

Justin Young của câu lạc bộ Thang Long Warriors vào vai hot boy bóng rổ trong MV "Turn up the fire" - Trang Pháp thực hiện.

Trong video nhạc, anh thể hiện khả năng chơi bóng đúng sở trường, vì vậy dễ dàng nhập vai. Trang Pháp hóa nữ thần tình yêu xinh đẹp, xe duyên cho hot boy bóng rổ và một cô gái yêu thầm anh.

Justin Young sinh năm 1993, cao 1,93 m, mang ba dòng máu Việt - Mỹ - Đài Loan, chơi cho câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp ở Hà Nội từ năm 2017 đến nay. Anh có nhiều fan, từng xuất hiện trong một vài game show.

Cầu thủ Justin Young tái hiện hình ảnh của mình trong MV. Ảnh: Thanh Xuân.

Ca khúc có giai điệu sôi động, bắt tai với phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh do Trang Pháp tự sáng tác. Cô gởi gắm tinh thần nữ quyền, thôi thúc phái đẹp yêu thương bản thân qua câu hát như: "Tôi quá mệt mỏi với việc được bao bọc, bảo vệ", "Tôi sẽ đốt cháy ngọn lửa này"...

Thời trang trong phim mang phong cách retro, với bối cảnh giảng đường, sàn bóng rổ, sân khấu ca nhạc của trường... Xuyên suốt MV, Trang Pháp còn thể hiện thế mạnh vũ đạo. Các màn nhảy múa lấy cảm hứng từ cảnh "cheer leading" (bài tập cổ vũ tập thể) hay sân khấu của ban nhạc học đường trong những bộ phim teen đình đám một thời - High school musical, Camp Rock...

Turn up the fire do đạo diễn Bảo Nhân - Namcito đặt hàng Trang Pháp cho bộ phim Gái già lắm chiêu 5. Trước đó, cô từng sáng tác hai ca khúc Fabolous và T’oublier - nhạc phim phần ba.

MV được dàn dựng theo phong cách quen thuộc của các trường học kiểu Mỹ. Ảnh: Thanh Xuân.

Trang Pháp sinh năm 1989, tên thật là Nguyễn Thùy Trang, quê gốc Hà Nội. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên, nổi lên từ phim Nhật ký Vàng Anh. 5 năm nay, cô hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác nhạc, vừa ca hát, diễn xuất...

Trang Pháp mời hot boy bóng rổ đóng MV MV "Turn up the fire" ra mắt tối 9/3, trước ngày công chiếu "Gái già lắm chiêu 5".

Vân An