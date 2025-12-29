HoSE có Quyền Chủ tịch mới

Ông Trịnh Sơn Hồng, Phó trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, được bổ nhiệm làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE.

Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Sơn Hồng làm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Ông Hồng trước đó là Phó trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Ông Trịnh Sơn Hồng, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM. Ảnh: HoSE

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch HoSE được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Trước đó, bà Hà đảm nhiệm vị trí này từ cuối tháng 2/2021 thay ông Lê Hải Trà. Thời điểm đó, bà Hà được giao phụ trách Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng và quyền hạn tương đương vị trí quyền Chủ tịch HoSE.

Tại hội nghị công bố quyết định, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch SSC, kỳ vọng với kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản, năng lực và kinh nghiệm công tác, lãnh đạo mới của HoSE có thể kế thừa, phát huy thế mạnh, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau đưa Sở tiếp tục phát triển. Qua đó, HoSE có thể góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài hai vị trí trên, cơ cấu quản lý của HoSE hiện tại còn có 2 phó tổng giám đốc gồm bà Ngô Viết Hoàng Giao và bà Đặng Thị Thanh Hương.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) là đơn vị quản lý và vận hành sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên và có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Được thành lập năm 1998 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2000, HoSE đóng vai trò là "xương sống" của thị trường vốn, nơi tập trung niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành và có tiềm lực tài chính mạnh. Đặc biệt, đây là nơi vận hành chỉ số VN-Index, thước đo quan trọng nhất phản ánh sức khỏe và xu hướng biến động của kinh tế Việt Nam.

Hiện nay, HoSE là công ty con của VNX. Trong báo cáo kết quả kinh doanh gửi Bộ Tài chính hồi đầu năm, Sở này ghi nhận doanh thu khoảng 1.680 tỷ đồng trong năm 2024.

Năm nay, HoSE đã cho vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX). Sở cũng tập trung hiện đại hóa hệ thống công nghệ và nâng cao chuẩn mực niêm yết để tiệm cận với các thị trường quốc tế, góp phần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho sự phát triển của kinh tế.

Tất Đạt