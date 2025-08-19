HorecFex Việt Nam - sự kiện về chuyển đổi số ngành nhà hàng khách sạn

HorecFex Việt Nam 2025 dự kiến đón hơn 3.500 khách, 55 diễn giả quốc tế, doanh nghiệp cùng bàn về cách ứng dụng công nghệ trong quản trị ngành khách sạn - ẩm thực, ngày 26-27/8.

HorecFex là diễn đàn chuyên sâu, nơi doanh nghiệp ngành HORECA (khách sạn - nhà hàng - F&B) cập nhật xu hướng quản trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự động hóa.

Sự kiện do HorecFex Việt Nam và Liên Chi hội Khách sạn Việt Nam phối hợp cùng Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana tổ chức. Đây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện đăng cai tại Đà Nẵng. Năm 2024, hội nghị thu hút 2.500 khách cùng các tập đoàn lớn như Microsoft, Oracle. Phiên bản 2025 mở rộng với hơn 80 gian hàng công nghệ, sự góp mặt của 500 khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước. Khách tham dự có thể trải nghiệm robot lễ tân, robot phục vụ, robot chó Unitree hay kính VR của Meta, cho thấy công nghệ đang định hình dịch vụ khách sạn - ẩm thực.

Buổi Họp báo Công Bố Sự kiện HorecFex 2025. Ảnh: ACC

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Nhà sáng lập HorecFex Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc chơi công nghệ. "HorecFex 2025 là nơi để tìm kiếm giải pháp, cảm hứng và đối tác nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển bền vững", ông Quỳnh nói.

Song song triển lãm, sự kiện có chuỗi hội thảo xoay quanh ba chủ đề: định hướng ngành khách sạn, phát triển bền vững và chuyển đổi số. Các phiên thảo luận tập trung vào du lịch MICE, spa chăm sóc sức khỏe, chứng nhận du lịch bền vững, đào tạo nhân lực, tối ưu vận hành nhà hàng. Hội thảo "Làm chủ công nghệ mới" giới thiệu ứng dụng AI, ChatGPT trong quản trị và marketing. Bên cạnh đó còn có phiên tôn vinh phụ nữ trong ngành, cùng lễ ra mắt dự án "Việt Nam - Thủ phủ ẩm thực thế giới". Sự kiện dự kiến có sự góp mặt của các tập đoàn lớn như Accor, IHG, Hyatt.

Ông Andre Pierre, Giám đốc điều hành HorecFex Việt Nam, cho biết việc Đà Nẵng liên tiếp được chọn đăng cai khẳng định vị thế thành phố như trung tâm hội nghị - triển lãm hàng đầu cả nước. "Đà Nẵng hiện có hơn 2.000 khách sạn với công suất 100.000 đêm phòng. Điều này đòi hỏi quản trị tinh gọn và công nghệ hiện đại. HorecFex sẽ là nơi các nhà quản lý tìm thấy lời giải", ông nói.

Ông Andre Pierre, Giám đốc điều hành HorecFex Việt Nam phát biểu tại họp báo ra mắt sự kiện. Ảnh: ACC

Ban tổ chức kỳ vọng HorecFex 2025 mang lại tác động kép, giúp doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam tiếp cận chuẩn mực toàn cầu, đồng thời nâng tầm vị thế Đà Nẵng trên bản đồ MICE châu Á. Với sự đồng hành của Cục Du lịch Quốc gia và lãnh đạo thành phố, sự kiện dự kiến thu hút thêm dòng vốn đầu tư, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến dịch vụ - công nghệ bền vững của khu vực.

Thái Anh