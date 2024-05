Hợp tác với các ông lớn quốc tế giúp BIM Land định vị thương hiệu

Ngoài chỉ số kinh doanh tăng trưởng, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thương hiệu quốc tế của BIM Land nhận nhiều giải thưởng lớn.

Tại Việt Nam, BIM Land nằm trong số nhà phát triển địa ốc đủ năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe và chuyên nghiệp của các thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế. Doanh nghiệp hiện là đối tác ưu tiên của các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như: tập đoàn InterContinental Hotels & Resorts (IHG), tập đoàn Hyatt Hotels & Resorts, Sailing Club Leisure Group, The Ascott, Frasers Property Group... Danh mục các dự án hợp tác lên tới 11 khách sạn và khu nghỉ dưỡng dưới 8 thương hiệu quốc tế, tọa lạc tại những điểm đến du lịch giàu tiềm năng như Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc, Vĩnh Phúc, Lào.

Hiện đơn vị đưa vào hoạt 6 dự án gồm: Fraser Suites Hanoi (Hà Nội), Crowne Plaza Vientiane (Vientiane, Lào), InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, Saling Club Signature Resort Phu Quoc (TP Phú Quốc, Kiên Giang), Citadines Marina Halong (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, trong bối cảnh ngành kinh doanh khách sạn Việt Nam gặp nhiều thách thức, quá trình hồi phục diễn ra không đồng đều, thống kê từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng này đang cho thấy những điểm sáng tích cực.

Khách sạn Fraser Suites Hanoi vẫn duy trì vị thế một trong những khu căn hộ dịch vụ cao cấp hàng đầu tại thủ đô sau 16 năm hoạt động. Ảnh: BIM Land

Từ đầu năm đến nay, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của BIM Land ghi nhận chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) tăng trưởng 71%, cao hơn nhóm cạnh tranh trực tiếp (tăng trưởng 58%). Các chỉ số quan trọng khác như chỉ số tạo doanh thu (RGI), chỉ số thâm nhập thị trường (MPI) đều ghi nhận mức cao hơn nhiều so với thị phần công bằng (fair share). Số phòng bán được tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, gấp đôi mức tăng trưởng về lượng khách quốc tế và nội địa lưu trú qua đêm trên cả nước (tăng 16% so với cùng kỳ).

"Những kết quả này phản ánh xu hướng phát triển chung của phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang mang thương hiệu quốc tế với đối tượng khách hàng mục tiêu là nhóm có mức chi tiêu cao", đại diện BIM Group chia sẻ, cho biết thêm, phân khúc này có lợi thế cạnh tranh nhờ mạng lưới toàn cầu, tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp quốc tế, cùng chương trình khách hàng thân thiết có quy mô lên tới hàng trăm triệu người dùng.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort - một trong những khu nghỉ dưỡng mà BIM Land và IHG hợp tác phát triển tại đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: BIM Land

Tính riêng quý một, các hội viên tham gia chương trình IHG One Rewards (chương trình dành cho khách hàng thân thiết) đã chiếm tỷ trọng không nhỏ trên tổng doanh thu của nhóm này: 33% với Crowne Plaza Vientiane, 41% với InterContinental Phu Quoc, 63% với Regent Phu Quoc.

Không chỉ gây ấn tượng về chỉ số kinh doanh, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của BIM Land còn chiếm thiện cảm của giới truyền thông và các giải thưởng du lịch quốc tế.

Sau hai năm khai trương, Regent Phu Quoc thường xuyên đại diện cho du lịch Việt Nam góp mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín như: danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á do Michelin Guide giới thiệu, Top 6 khách sạn bên biển tốt nhất thế giới 2022 (Independent), Top 8 khách sạn mới nổi tiếng nhất Việt Nam 2022 (CNN)...

Regent Phu Quoc xuất hiện trên bìa tạp chí Travel+Leisure đồng thời nằm trong danh sách uy tín "Family Approved" (khu nghỉ dưỡng phù hợp cho gia đình). Ảnh: BIM Land

Sở hữu các lựa chọn phòng nghỉ và hệ thống tiện ích ấn tượng đáp ứng mọi nhu cầu của các gia đình, InterContinental Phu Quoc đã chiếm lĩnh hạng mục "Khu nghỉ dưỡng sang trọng dành cho gia đình tốt nhất châu Á" tại giải thưởng World Travel Awards trong 5 năm liên tiếp (2019-2023). Đây là nơi vừa được lựa chọn tổ chức "siêu đám cưới" của cặp đôi đến từ Ấn Độ, kéo dài 3 ngày với quy mô chưa từng có trên đảo ngọc. Cũng tại Phú Quốc, BIM Land còn sở hữu Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, khu nghỉ dưỡng hiếm hoi chào đón thú cưng được du khách quốc tế yêu mến.

Tại miền Bắc, thành phố Hạ Long là điểm đến quy tụ hàng loạt những khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế của BIM Land. Sau hai năm đi vào hoạt động Citadines Marina Halong đã đạt nhiều giải thưởng lớn, được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công nhận đạt chuẩn 5 sao.

Citadines Marina Halong nhận tại 3 giải thưởng tại Haute Grandeur Global Awards 2023: Khách sạn mới tốt nhất toàn cầu, Khách sạn có view đẹp nhất và Khách sạn biển đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: BIM Land

Dự kiến cuối năm nay khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort & Residences - Khu nghỉ dưỡng ven biển mang thương hiệu InterContinental đầu tiên tại thị trường miền Bắc sẽ khai trương. Dự án Sailing Club Residences Halong Bay - khu nghỉ dưỡng đầu tiên mang thương hiệu Sailing Club tại Hạ Long cũng dự kiến khai trương trong năm 2025.

"Sự xuất hiện của bộ đôi khu nghỉ dưỡng này hứa hẹn sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hợp tác cùng các thương hiệu khách sạn quốc tế mà BIM Land đã theo đuổi suốt ba thập kỷ", vị đại diện nói.

Thế Đan