'Hợp tác quốc tế giúp thương hiệu khóa Việt tăng sức cạnh tranh'

Việc bắt tay với đối tác Italy và tuân thủ triết lý thiết kế hài hòa thẩm mỹ - công năng, giúp khóa HeleH tăng sức cạnh tranh, theo ông Gian Paolo Vitale, đại sứ thương hiệu khóa HeleH.

Gian Paolo Vitale là kiến trúc sư người Italy với hơn 11 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Ông từng sở hữu công ty kiến trúc riêng tại Italy gần một thập kỷ, rồi chuyển sang Thượng Hải để phát triển. Năm 2014, ông tới Hà Nội sau khi thắng dự án Thư viện Quốc gia và gia nhập Finenco Architects Vietnam, hiện giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông cũng là đại sứ thương hiệu khóa HeleH tại Việt Nam, đồng hành cùng Huy Hoàng trong việc chuyển giao tiêu chuẩn thiết kế Italy và phát triển chiến lược dài hạn cho thương hiệu khóa cao cấp này. Dưới đây là chia sẻ của ông về thị trường khóa và triết lý mà ông định hướng ở HeleH.

Kiến trúc sư Gian Paolo Vitale tại sự kiện ra mắt ấn phẩm Trend26+. Ảnh: NVCC

- Thiết kế Italy nổi tiếng về sự hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng, triết lý này được hiểu như thế nào, thưa ông?

- Italy là nơi mà thiết kế luôn gắn với đổi mới. Nhiều phát minh từ kính mắt, pin điện đầu tiên đến đàn piano hay radio đều ra đời tại đây. Trong kiến trúc, tinh thần đổi mới bắt nguồn từ thời Phục Hưng - khi những công trình và quảng trường đẹp nhất ra đời, gắn chặt thẩm mỹ với công năng. Đến thập niên 1950-1960, thiết kế phong cách Italy trở thành ngành công nghiệp độc lập, góp phần hình thành giá trị "made in Italy" cho toàn bộ lĩnh vực sản xuất.

Trong bối cảnh đó, với tôi, đẹp không chỉ là bề ngoài. Một thiết kế đúng nghĩa phải có thẩm mỹ, công năng, sử dụng vật liệu phù hợp chức năng và mang tới sự an toàn cho người dùng. Chúng tôi không đánh đổi thẩm mỹ lấy độ bền hay ngược lại.

Khẩu hiệu "Italian in Style - Security in Mind" của thương hiệu khóa HeleH cũng thể hiện rõ điều này. Một chiếc khóa đẹp phải chống xâm nhập tốt, được hoàn thiện tỉ mỉ và bền bỉ theo thời gian. Thẩm mỹ quan trọng, nhưng khóa phải đáng tin trước tiên.

- Từ góc nhìn của một kiến trúc sư Italy, điều gì khiến ông nhìn thấy cơ hội phát triển ngành khóa tại Việt Nam?

- Tôi đến Việt Nam năm 2014 với niềm đam mê vật liệu. Khi đó, thị trường còn thiếu nhiều loại vật liệu quan trọng. Năm 2019, tôi thành lập công ty nhập khẩu vật liệu Italy và nhận được phản hồi tích cực chỉ sau vài tháng. Điều đó cho thấy Việt Nam không phải thị trường thử nghiệm, mà là nơi có nhu cầu thật sự. Sau đó, tôi nhận lời làm Đại sứ thương hiệu HeleH tại Việt Nam và hợp tác cùng Khóa Huy Hoàng. Tôi đã sống ở Việt Nam hơn 11 năm, hiểu văn hóa và thị hiếu nên có thể hỗ trợ định hướng phù hợp.

Điều khiến tôi tin vào thị trường này là sự thay đổi nhanh của người dùng. Trước đây, khách hàng ưu tiên kiểu dáng và giá. Hiện nay, họ chú ý nhiều hơn đến độ bền, nguồn gốc, chất lượng vật liệu và sẵn sàng chi trả cho sản phẩm tốt. Họ quan tâm đến giá trị thật thay vì vẻ ngoài. Vì vậy, tôi tin Việt Nam phù hợp để phát triển các sản phẩm của HeleH - thương hiệu đề cao chất lượng và yêu cầu người dùng đủ tinh tế để thấy sự khác biệt.

- Yếu tố nào thôi thúc ông hợp tác cùng Huy Hoàng?

- Chúng tôi không tìm đơn vị gia công, mà tìm đối tác có khả năng đồng kiến tạo. Huy Hoàng đáp ứng điều đó. Họ có kinh nghiệm sản xuất khóa tay nắm, thị trường ổn định và quy mô liên tục mở rộng. Quan trọng hơn, họ chủ động sang châu Âu, đặc biệt là Ý, để nghiên cứu và hiểu sâu về triết lý thiết kế. Họ nhiều lần đến nhà máy của chúng tôi để học quy trình và kỹ thuật. Sự hợp tác nghiêm túc cần thời gian để thấu hiểu, và họ đã đầu tư thời gian ấy.

Tôi ấn tượng với hệ thống vận hành của Huy Hoàng. Tiêu chuẩn sản xuất tại đây tương đương châu Âu, thậm chí vượt một số nơi. Quy trình quản lý chuyên nghiệp, tuân thủ ISO 9001:2015. Nhiều lúc làm việc tại văn phòng hoặc nhà máy của họ, tôi không có cảm giác mình đang ở Việt Nam.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định kết hợp vì chung tầm nhìn: tạo ra sản phẩm mới mẻ, không lặp lại thị trường. Điều đó thể hiện trong cách họ làm việc, thiết kế văn phòng và kiến trúc nhà máy - tất cả cho thấy định hướng quốc tế rõ rệt.

Các mẫu khóa từ HeleH chú trọng vào thiết kế và công năng sản phẩm. Ảnh: Khóa Huy Hoàng

- Điều gì khiến HeleH khác biệt so với các thương hiệu khóa khác trên thị trường Việt Nam?

- Thị trường có nhiều sản phẩm trong và ngoài nước, nhưng một số mẫu từ các quốc gia châu Á khá giống nhau, thậm chí trùng lặp. Có thương hiệu làm marketing tốt, nhưng khi xem cấu trúc sản phẩm, nhiều chi tiết then chốt như độ dày, vật liệu hay các yếu tố kỹ thuật nâng hiệu suất lại chưa được chú trọng.

HeleH khác biệt vì chúng tôi hợp tác với đội ngũ R&D tại Italy- những nhà thiết kế trẻ từ các trường công nghiệp danh tiếng. Họ cập nhật xu hướng và nghiên cứu vật liệu để phát triển mẫu mới, nên không dễ tìm thấy thiết kế tương tự trên thị trường. Chúng tôi cũng làm việc cùng nghệ nhân và thợ thủ công để hoàn thiện bề mặt và hoa văn bằng tay, đưa yếu tố nghệ thuật vào vật dụng vốn thuần chức năng.

Ban đầu, HeleH chỉ dùng đồng thau. Khi sản xuất tại Huy Hoàng, chúng tôi có thêm nhiều vật liệu và mẫu mã phù hợp các phong cách kiến trúc, nhưng tiêu chuẩn thiết kế vẫn giữ nguyên.

- Quy trình đưa một mẫu khóa HeleH từ bản vẽ tại Italy đến sản xuất ở Việt Nam diễn ra như thế nào, thưa ông?

- Trước khi sản xuất hàng loạt, mỗi dòng sản phẩm phải trải qua quy trình kiểm soát chặt chẽ theo yêu cầu của HeleH. Quy trình này thống nhất giữa Italy và Việt Nam, tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu (BS EN).

Điều này nghĩa là khi chuyển giao công nghệ, chúng tôi không giảm tiêu chuẩn. Sản phẩm mang tên HeleH, dù đặt tại nhà máy nào, đều đi qua cùng một bộ tiêu chí kỹ thuật và chất lượng.

Ông Gian Paolo Vitale (áo trắng) hướng dẫn các nhân sự tại Huy Hoàng. Ảnh: NVCC

- Theo ông, sự kết hợp giữa HeleH và Huy Hoàng tác động ra sao đối với thị trường khóa Việt Nam?

- Sự kết hợp này mang lại lợi ích kép cho thị trường và người tiêu dùng. Huy Hoàng vốn mạnh ở nhiều phân khúc, nhưng chưa tiếp cận sâu nhóm khách hàng cao cấp. Khi đồng hành cùng HeleH, họ mở rộng khả năng bao phủ thị trường, từ nhà ở xã hội đến biệt thự, từ homestay đến khách sạn, resort 5 sao.

Ở chiều ngược lại, tiêu chuẩn HeleH được áp dụng cho toàn bộ hệ thống sản xuất, không chỉ riêng dòng cao cấp. Người dùng ở mọi mức giá đều tiếp cận sản phẩm đồng đều về tiêu chuẩn. Đây là một sự kết hợp tích cực: thị trường có thêm lựa chọn chất lượng thật và ngành khóa Việt Nam có cặp đôi đủ sức cạnh tranh ở tầm quốc tế. Khi tiêu chuẩn nâng lên, lợi ích cuối cùng thuộc về khách hàng.

Song Anh